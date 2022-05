Garganta irritada ou inflamada? Veja 7 formas caseiras de aliviar o incômodo

A irritação na garganta pode ser um sinal de uma gripe, resfriado ou alergias. Para aliviar o incômodo, existem remédios que podem ser encontrados em farmácias ou misturas caseiras, que levam ingredientes que provavelmente você tem na sua cozinha, como alho e sal.

Caso a irritação ou inflamação se mantenha por vários dias e está acompanhada de outros sintomas, como febre ou cansaço, é importante consultar um clínico geral, para que ele indique o tratamento mais adequado. De qualquer forma, confira a seguir 7 dicas de remédios caseiros para você aliviar a dor de garganta, segundo o site Tua Saúde.

1. Gargarejo de água morna com sal

Essa mistura pode aliviar a irritação, além de eliminar secreções. Adicione uma colher de sopa de sal em um copo de água morna e misture. Gargareje pelo máximo de tempo que conseguir e depois jogue fora. Repita o processo mais duas vezes.

2. Nebulização com soro fisiológico

A dica é ideal para hidratar as vias respiratórias, aliviando a garganta seca, uma das principais causas de irritação. Caso você não tenha um aparelho nebulizador um umidificador, uma forma caseira de fazer a inalação é com o vapor da água do chuveiro.

3. Mel

O mel é um dos melhores remédios caseiros para aliviar a irritação devido às suas propriedades antimicrobianas, antioxidantes, calmantes e cicatrizantes. Tome uma colher de mel puro ou acrescento o alimento em chás.

4. Chás

Plantas como camomila, sálvia, hortelã-pimenta, arnica ou equinácea possuem propriedades lubrificantes, anti-inflamatórias, cicatrizantes, adstringentes e estimulantes do sistema imunológico e podem aliviar a dor de garganta.

5. Gargarejo de vinagre de maçã e água

Além do gargarejo de água com sal, o vinagre também pode ser eficaz. Misture de 1 a 2 colheres de sopa de vinagre de maçã com um copo de água. Faça o gargarejo expelindo a água em seguida. Repita por mais duas vezes.

6. Chupar bala de mel e limão, ou menta

Existem nas farmácias pastilhas próprias para irritação na garganta que podem conter substâncias que combatem a irritação, como analgésicos e antissépticos. Além disso, chupar bala ou pastilhas de mel com limão ou menta ajuda a produzir saliva, o que diminui a irrtação.

7. Suplemento de alho

O alho contém uma substância chamada alicina, composto bioativo com propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias, que ajuda no tratamento na garganta irritada ou inflamada.

