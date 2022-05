Fenômeno impressionante: Madrugada deve ter chuva intensa de meteoros cruzando a atmosfera

Uma chuva intensa de meteoros será visível no Brasil na madrugada desta terça-feira (31), provocando um fenômeno impressionante.

A chuva ocorrerá no final da noite do dia 30 de maio para a madrugada do dia 31, com pico previsto para iniciar às 2h (horário de Brasília).

De acordo com informações da página @astronomiaum, essa chuva de meteoros é resultado da fragmentação do cometa 73P/Schwassmann-Wachmann 3 (SW3).

“Podemos ter de 700 até 1.400 meteoros por hora”, detalhou a página, em uma postagem no Twitter.

Fenômeno impressionante no céu

No Brasil, quem estiver mais ao Norte e Nordeste (sob céu claro e escuro) terá visibilidade privilegiada. Já moradores das outras três regiões (Centro-Oeste, Sul e Sudeste) terão mais dificuldade de observar o fenômeno espacial.

A possibilidade de uma intensa chuva poderá ocorrer entre 1h55 e 2h10 da madrugada do dia 31 de Maio.

Como detalhado pelo site da NASA, é possível observar na direção da constelação de Hércules, quinta maior das 88 constelações modernas.

Madrugada deve ter chuva intensa de meteoros cruzando a atmosfera

Ainda de acordo com as informações, esta imagem infravermelha do Telescópio Espacial Spitzer mostra o cometa fragmentado deslizando ao longo de uma trilha de detritos deixados durante suas múltiplas viagens ao redor do sol.

Os objetos semelhantes a chamas são os fragmentos do cometa e suas caudas, enquanto a trilha empoeirada do cometa é a linha que liga os fragmentos. Confira:

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da página @astronomiaum