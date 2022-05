WhatsApp em até 4 aparelhos? Veja como utilizar a função

Você pode usar o app de mensagens WhatsApp em até quatro aparelhos conectados ao mesmo tempo, sem precisar manter seu celular conectado à internet.

A novidade foi liberada há algum tempo e está disponível para os sistemas Android e iOS, como detalhado pelo blog da plataforma.

Com o recurso, é possível utilizar ainda mais as ferramentas do app. No entanto, lembre-se de que é possível usar o WhatsApp somente em um celular por vez.

Quatro aparelhos conectados ao mesmo tempo

Abra o WhatsApp Web ou o WhatsApp para computador no aparelho que você deseja conectar.

No Android:

Abra o WhatsApp no seu celular.

no seu celular. Toque em Mais opções > Aparelhos conectados .

> . Toque em CONECTAR UM APARELHO > OK .

> . Aponte seu celular para a tela do aparelho que você deseja conectar para escanear o código QR.

No iPhone:

Abra o WhatsApp no seu celular.

no seu celular. Abra as Configurações .

. Toque em Aparelhos conectados .

. Toque em Conectar um aparelho .

. Se você estiver usando o iOS 14 ou versão posterior, desbloqueie seu celular.

Aponte seu celular para a tela do aparelho que você deseja conectar para escanear o código QR.

Ainda de acordo com as informações, “para uma melhor experiência, atualize para a versão mais recente do WhatsApp”.