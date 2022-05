Quanto custavam as coisas nos anos 90?

Se você cresceu nos anos noventa, provavelmente tem saudade de muitas coisas. Os brinquedos, as modas e até mesmo os preços das coisas eram bem diferentes do que são hoje em dia. É importante entender que o salário mínimo naquela época era bem inferior, sendo 64 reais no ano de 1994 e chegando a cem reais em 1995 e depois, em 1999, chegando em 136 reais. Mas de qualquer forma, o poder de compra do brasileiro também caiu daquela época até hoje. De acordo com o ‘Canal 90′, o poder de compra caiu 80% de 1994 até 2019. Ou seja, uma nota de R$ 100 vale R$ (dados de 2019).

Mesmo assim, as reclamações sobre os altos preços das coisas são constantes, mas quanto será que elas custavam na década de 90, especificamente de 1994 até 1999? Confira a lista a seguir.

Arroz

O arroz, um dos alimentos mais tradicionais da mesa do brasileiro, atualmente vive altas e baixas no preço. Contudo, antigamente, um pacote de arroz de cinco quilos custava apenas R$ 2,59.

Frango/Carne

O frango, uma ‘mistura’ também bem comum tinha o seu quilo na casa do R$ 1,05. Já a carne possuía um preço mais elevado, com o quilo do contra-filé em R$ 3,96 o quilo.

Pão/Leite/Café

Para preparar um café da manhã, o brasileiro desembolava aproximadamente R$ 00,05 centavos na unidade do pão francês e R$ 0,69 no leite de caixa. O café era encontrado por R$ 2,20 (500 gramas).

Computador

Saindo um pouco dos alimentos e indo para algo que ainda era artigo de luxo na casa dos brasileiros de classe média, um ‘microcomputador’ custava R$ 1.820 reais.

