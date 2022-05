Os signos que podem ir longe de mais no amor

Quando o assunto é amor, alguns signos do zodíaco podem ir longe de mais e acabam se envolvendo em dinâmicas complicadas com maior facilidade.

Confira quais são:

Touro

O taurino irá sempre ser um dos signos mais conscientes no amor, mas este controle tende a cair por terra quando existe algum tipo de dependência emocional. A teimosia será mais intensa do que nunca e eles podem cair em falsas promessas, pois são teimosos e gostam de lutar até o fim. Infelizmente, isso pode fazer com que eles se envolvam em romances tóxicos e se desgastem muito mais do que deveriam.

Câncer

O canceriano tem sentimentos profundos e intensos que se tornam ainda mais presentes em suas vidas quando ele está apaixonado. Este signo pode tentar se proteger e ser mais realista, mas sonhará acordado quando ver que alguns sonhos começaram a se tornar realidade. É importante que eles não fiquem apenas a espera e se conectem com a realidade para não relativizar alguns sofrimentos apenas porque acreditam nos momentos perfeitos; o amor deve ser saudável e ter equilíbrio.

Confira mais: Os signos que fantasiam no amor, mas tentam esconder

Leão

O leonino sempre tem um coração grande e a espera do amor, o que o leva a ser romântico e intenso. Suas conquistas e objetivos estão bem claras, mas ele também pode exagerar nas expectativas e esquecer de olhar para situações que podem alertá-lo ou deveriam ser levadas em conta com cautela. Como não foge de um drama e também tem seu lado controlador, é possível que ele vá longe de mais para chegar naquilo que idealizou.

Libra

O libriano se encanta com as pessoas que o complementam e tende a atrair com facilidade aqueles que cabem perfeitamente nos seus sonhos. Como acredita que cada um tem o sua metade, ele se entusiasmará com quem demonstra estar tão interessado quando ele. Se ainda é um pouco imaturo, essa atitude pode ser complexa e o faz se iludir ao ponto de criar idealizações que atrapalham a percepção da realidade. Se isso acontece, eles irão longe de mais para manter esta conexão em suas vidas, mesmo que machuque.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!