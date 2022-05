MSI 2022: RNG conquista o tricampeonato da competição

Na madrugada deste domingo, 29 de maio, conhecemos os campeões do MSI 2022! Jogando pelo título, e pelo tricampeonato, RNG e T1 fizeram uma série Md5 extremamente disputada.

Podendo ser campeã em sua casa, a T1 entrou para partida com o apoio da torcida, enquanto a equipe da RNG seguiu fazendo sua participação na competição de forma remoto, devido às novas restrições impostas pelo governo chinês diante dos avanços do novo coronavírus.

Na série mais equilibrada da competição, as equipes disputaram a taça até o final, levando a decisão para o quinto jogo. Confira como foi:

Mais escolhas inovadoras

Seguindo a linha de escolhas diferenciadas utilizada nos jogos de ontem, a T1 veio para a primeira partida do dia mostrando dois campeões pouco escolhidos na competição: um Azir, na rota do meio, e uma Morgana como suporte na rota inferior.

Apesar das inovações, a equipe de Faker acabou caindo no jogo da RNG e não conseguiu encaixar um bom jogo mesmo estando na frente do placar de ouro em alguns momentos.

Com um bom controle de mapa, a RNG abriu o placar da série marcando 1 a 0.

O empate veio

Após um início de competição complicado, a T1 voltou para o segundo jogo com sede de vitória.

Com boas jogadas individuas e rotações que fizeram a diferença no decorrer da partida, a equipe coreana conseguiu se colocar a frente no placar e garantiu uma boa vantagem de mapa, ouro e objetivos.

Apesar dos primeiros dragões serem conquistas do RNG, a T1 conseguiu responder a altura e alcançou o empate na segunda partida do dia.

A um ponto da vitória

Mostrando que todas as rotas são uma força em potencial, o destaque da terceira partida do dia ficou para a atuação do caçador da RNG. Com seu campeão Viego, Wei conseguiu impor uma grande pressão para cima do caçador adversário e brilhou nas lutas diretas.

Conseguindo encaixar boas jogadas na partida, Wei foi decisivo e frio ao ditar um jogo cauteloso para a RNG conseguir ficar a um ponto da conquista do título.

Mostrando que também entende de jogos estudados e disputados na estratégia, a equipe chinesa conquistou a vitória na terceira partida e ficou a um passo do tricampeonato.

Só que não!

A quarta partida do dia começou de forma lenta e estudada para as duas equipes.

Buscando decifrar os passos dos adversários, os jogadores mostraram que nem só de grandes lutas um bom jogo de League of Legends é feito.

De forma controlada a T1 conseguiu se colocar a frente da RNG e manteve sua vantagem no controle de objetivos.

A primeira grande luta aconteceu somente aos 27 minutos de jogo em uma disputa pelo dragão e quem levou a melhor foi a equipe da casa.

Com a vitória na luta, a T1 só precisou seguir administrando seus recursos e encaixando a composição da equipe para conquistar o empate e atrasar a festa da RNG.

Tricampeões!

Na quinta, e última, partida da série vimos uma T1 diferente do esperado. Logo cedo o jogo desandou para a equipe da casa quando seu suporte acabou escorregando e cedendo um abate para o atirador adversário.

Gala, que foi o terror dos brasileiros na primeira fase da competição, brilhou novamente na partida conseguindo administrar bem as vantagens obtidas para cima da rota inferior da equipe adversária.

Com a situação sob controle, a RNG foi garantindo objetivos e espaço no mapa e deixando a situação complicada para os adversários conseguirem voltar para a partida.

Depois de conquistar a alma do dragão e o buff do Barão, eles conseguiram limpar a base da T1 e conquistar a vitória garantindo o tricampeonato no MSI.