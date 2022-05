Imagem mostra importante descoberta feita por telescópio da NASA no espaço; confira

Crédito (NASA, ESA, K. Larson (STScI), and J. Dalcanton (University of Washington); Image Processing: G. Kober (NASA Goddard/Catholic University of America))

Uma nova imagem do Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) detalha duas galáxias espirais, coletivamente conhecidas como Arp 303.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, o par, individualmente chamado IC 563 (canto inferior direito) e IC 564 (canto superior esquerdo), está a 275 milhões de anos-luz de distância na direção de a constelação Sextans.

A imagem contém dados de duas observações separadas do Hubble de Arp 303.

A primeira usou a Wide Field Camera 3 (WFC3) do Hubble para estudar as regiões de formação estelar do par em luz infravermelha.

Galáxias como IC 563 e IC 564 são muito brilhantes em comprimentos de onda infravermelhos e hospedam muitas regiões brilhantes de formação de estrelas.

Como detalhado pela NASA, a segunda observação usou a Advanced Camera for Surveys (ACS) do Hubble para dar uma olhada rápida em galáxias brilhantes e interessantes no céu.

As observações preencheram lacunas no arquivo do Hubble e procuraram candidatos promissores que o Hubble, o Telescópio Espacial James Webb e outros telescópios pudessem estudar mais.

Ainda de acordo com as informações, as cores vermelha, laranja e verde representam os comprimentos de onda infravermelhos obtidos com o WFC3, e a cor azul representa os dados de luz visível ACS. Confira:

Texto com informações da NASA