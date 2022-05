Essas são as 3 funções do Google que você provavelmente não conhecia Imagem: Pixabay

Que a Google é uma gigante da tecnologia todo mundo sabe. Usada principalmente como buscador na internet, a empresa possui diversos serviços, desde inteligência artificial à softwares de computador. Contudo, a empresa não fica apenas na parte ‘séria’ burocrática. Dentro do seu próprio mecanismo de pesquisa é possível encontrar diversas brincadeiras e easter eggs. A seguir você confere 5 funções do Google que você provavelmente não conhecia, de acordo com o site Megacurioso.

Pesquisa de imagens

Você tem curiosidade de saber se uma foto sua já apareceu em alguma página na internet ou quer saber da onde saiu alguma imagem especifica que você tenha salvado? A pesquisa reversa de imagens foi elabora para isso. Para verificar, basta clicar em ‘imagens’ no cando direito superior na página de pesquisa. Após isso, você será levado para outra página onde pode fazer upload de fotos salvas do seu computador e pesquisar ela na internet. Você também pode colocar palavras-chave para melhorar a pesquisa.

LEIA TAMBÉM: Estudo mostra que formigas são capazes de detectar câncer a partir do cheiro

Fliperama

O Pac-Man é um dos personagens mais icônicos dos videogames e no aniversário de 30 anos do jogo, comemorado em maio de 2010, o Google criou um doodle, uma brincadeira que altera a página de pesquisa, que permitia que os usuários jogassem Pac-Man antes de fazer a busca no site. Até hoje é possível acessar o jogo. Esse tipo de brincadeira acontece em diversas datas, como aniversários de figuras históricas e feriados.

Impedindo crimes

Infelizmente, a internet ainda é ‘palco’ da pornografia infantil e como não existe muito controle nesse ambiente, o crime pode demorar a ser descoberto. Por isso, através da ferramenta de pesquisa de imagens mostrado anteriormente o Google indexa imagens problemáticas e busca por qualquer cópias dela online. Dessa forma, os sites conseguem combatê-las com mais facilidade.