Você acha que não tem mais tempo livre? Este pode ser o motivo dessa percepção

De acordo com dados do Governo, o Brasil gerou mais de 2,7 milhões de empregos formais Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). Uma pesquisa feita pelo Bureau of Labor Statistics e mostrada no site Megacurioso mostrou que 39% da população dos Estados Unidos passaram seu tempo livre trabalhando em 2020, em comparação com 43% da população de 2019. A escritora Annie Dillard, em entrevista ao Gettysburg College, afirmou que uma pessoa passa, em média, 90 mil horas trabalhando ao longo da vida. “Portanto, é seguro dizer que seu trabalho pode ter um enorme impacto na sua qualidade de vida”, observou ela. Mas qual a ligação entre todos esses números? Trabalho x tempo.

Mesmo com o número de horas de trabalhos dos americanos tenha diminuído com o passar do tempo e, hipoteticamente, o tempo livre aumentado, é quase imperceptível de perceber isso. Além disso, o home office deveria causar uma sensação de mais tempo livre, já que não existem as horas perdidas no trânsito por exemplo. Mas por que isso não acontece?

O psicólogo da Universidade de Nova York, Adam Alter, durante uma palestra, mostrou que todas as telas das quais estamos acostumados a observar, como as de celulares, televisores e computadores, se tornaram as responsáveis por consumir a maior parte de tempo livre que o ser humano consegue ter. O gráfico criado com base nos dados Bureau of Labor Statistics e do aplicativo Moment mostrou que o sono e o trabalho ocupam dois terços do dia das pessoas, assim como atividades essenciais, como se alimentar e tomar banho.

De acordo com o psicólogo, a sensação de diminuição de tempo começou em 2007, quando as telas consumiam alguns minutos de tempo livre. Na palestra, Adam fez a plateia refletir sobre o tempo que se dedicam aos aparelhos eletrônicos. Mesmo parecendo que o universo online proporcione momentos de lazer ao conectar as pessoas, ele também leva à distração e a sentimentos de isolamento, reforçando a ideia de que a atividade livre não te acrescentou em nada.

Contudo, outras pesquisas mostram que decidir como passar o tempo livre gera mais estresse, pois as pessoas se sentem pressionar ma maximizar o tempo para se sentirem relaxadas.

“Nossa capacidade de comprar e desfrutar de bens e serviços, aumentou muito mais rapidamente do que o tempo disponível para desfrutá-los”, explicou o economista americano Daniel Hamermesh em seu livro Spending Time: The Most Valuable Resource.

LEIA MAIS: 6 coisas que você deveria saber sobre a lactose