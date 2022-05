Veja essas dicas de uma especialista para você evitar discussões no seu relacionamento

Veja essas dicas de um especialista para você evitar discussões no seu relacionamento Imagem: Pexels

Discutir a relação, em determinadas circunstâncias, é algo muito comum e até mesmo saudável. Contudo, nem sempre as pessoas interpretam essas conversas da melhor forma, deixando às vezes uma situação desconfortável. É importante perceber também se esses diálogos estão sendo muito recorrentes e caso seja a questão, talvez esses desentendimentos sejam um sinal de algum problema maior.

‘A melhor coisa a fazer é respeitar a opinião do outro. Isso não significa que você tem que mudar sua opinião. Vocês ainda são dois indivíduos. Discuta com calma e inteligência. Se não puder ser resolvido naquele momento, vá para a cama e discuta pela manhã”, diz a especialista em namoro, Chris Pleines. Em entrevista ao Metro Reino Unido (em inglês), ela diz algumas dicas valiosas:

Comunicação é fundamental

“A comunicação é vital em um relacionamento, pois permite que você fale abertamente sobre suas necessidades e desejos”, diz Chris.

Dormir separadamente pode ajudar, mas é o último recurso

“Dormir separados pode melhorar muito seu relacionamento, pois pode melhorar sua qualidade de sono, o que, por sua vez, melhorará seu bem-estar e seu relacionamento”, diz ela.

Os desacordos são saudáveis, os argumentos nem tanto

“Os especialistas concordam que o conflito de relacionamento pode ser saudável, pois serve como uma oportunidade para aprender mais sobre seu parceiro e se fortalecer juntos como um casal. Desentendimentos podem ser menos acalorados do que uma discussão que levará o conflito a se difundir mais rápido e, portanto, mais construtivo. No calor de uma discussão, você pode dizer algo rancoroso que você pode se arrepender. É importante chegar a um acordo sobre como argumentar melhor. Entenda os limites do seu parceiro, tente não levantar a voz e se comunique de maneira respeitosa”, diz.