NASA: A impressionante imagem captada pelo Telescópio Hubble no espaço; confira registro

Crédito (NASA, ESA, and S. Croft (Eureka Scientific Inc.); Image Processing: Gladys Kober (NASA Goddard/Catholic University of America))

Uma nova imagem impressionante foi captada pelo Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) recentemente.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, o registro mostra um par impressionante: uma galáxia elíptica NGC 541 e uma galáxia anã irregular de formação estelar incomum conhecida como Objeto de Minkowski (o objeto azulado no canto inferior esquerdo de NGC 541).

As galáxias elípticas são grupos de estrelas quase esféricos a em forma de ovo que se formam quando as galáxias se fundem.

NGC 541 dispara jatos de rádio que são invisíveis aos olhos humanos, mas detectáveis por radiotelescópios. Esses jatos se originam no disco de acreção ao redor do buraco negro central da galáxia.

A impressionante imagem captada pelo Telescópio Hubble no espaço

Como detalhado pela NASA, o jato de rádio da NGC 541 provavelmente causou a formação estelar no Objeto de Minkowski.

Radiogaláxias como NGC 541 são cercadas por halos gasosos e/ou detritos de recentes eventos de fusão – o que pode ter desencadeado a atividade da radiogaláxia em primeiro lugar.

O jato atinge o gás quente e moderadamente denso ao redor da galáxia e o choque comprime e aquece o gás, fazendo com que ele fique energizado ou ionizado.

À medida que o gás ionizado reverte de seu estado de maior energia para um estado de menor energia, a energia deixa a nuvem na forma de radiação.

Como detalhado pela NASA, à medida que as nuvens esfriam, elas desmoronam, dando origem ao nascimento de estrelas.

O Objeto de Minkowski tem cerca de 7,5 milhões de anos e consiste em cerca de 20 milhões de estrelas.

Ainda de acordo com as informações, Hubble observou o Objeto de Minkowski e NGC 541 para ter uma melhor noção de como a formação estelar ocorre nesta região, que tipo de formação estelar ocorre e as propriedades do jato que a desencadeia. Confira:

Texto com informações da NASA