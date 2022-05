Seu pet está fazendo aniversário? Aprenda receitas deliciosas de bolos exclusivamente para cães!

Sem dúvidas, os cães são considerados membros das famílias. Por isso, quando chega o dia do nascimento do animal, muitas mães e pais de pet resolvem homenagear o seu animalzinho de estimação preparando uma verdadeira festa. E o que mais combina com festa de aniversário senão bolo, não é mesmo?

Contudo, os cães possuem restrições alimentares e para que nada atrapalhe a saúde deles, o bolo deve ser exclusivo para eles. Veja a seguir as receitas retiradas do blog Petz:

Ingredientes

360 g de ração úmida para cachorro;

30 ml de água morna;

195 g de patê de frango;

225 g de chocolate próprio para cachorro;

Biscoitinhos caninos para decorar.

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a ração úmida com a água morna e reserve. Com uma forma redonda servindo como molde, faça camadas alternadas de patê de frango e da mistura com a ração. Leve a geladeira por uma hora. Em outro recipiente, coloque o chocolate para cachorro e leve ao microondas para derreter.

Retire o bolo da forma e passe um dos lados do biscoito no chocolate para grudar. Coloque o biscoito na lateral do bolo e pronto!

É possível também preparar um bolo sem ração, com ingredientes permitidos na dieta do seu pet, caso ele não tenha nenhuma restrição alimentar. Veja:

200 g de farinha de arroz;

2 colheres de sopa de mel;

2 ovos;

2 maçãs;

1 banana;

1 colher de chá de bicarbonato de sódio;

1 colher de sopa de vinagre de maçã;

1 colher de sopa de azeite de oliva.

Retire todas as cascas e sementes das frutas e junte-as até formar uma pasta. Ao final, acrescente o bicarbonato. Asse a mistura em um forno pré-aquecido até notar que a massa não está mais úmida. Após, deixe esfriar e sirva o seu cãozinho e os cãezinhos da vizinhança que foram convidados para a festa.

