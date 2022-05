Os signos que não dão trela para quem foge de compromissos

Alguns signos do zodíaco sabem o que desejam no amor e não querem perder tempo com pessoas que revelam fugir de compromissos.

Confira quais são:

Áries

O ariano tende a se cansar de quem demonstra que teme os compromissos ou que não tem coragem para viver um novo capitulo na vida amorosa. Ele está disposto a se aventurar e crescer, por isso não se conecta com quem se bloqueia para novas experiências. Seu ritmo é rápido e quem não está disposto a seguir ficará para trás.

Touro

O taurino sabe que os relacionamentos não são perfeitos, mas tende a não confiar em quem diz que está fugindo de algo mais sério. Este signo valoriza o esforço e determinação, por isso quem não está aberto a superar alguns limites, principalmente quando se trata de amor, tende a cair em seu conceito. Muitos querem estabelecer algo mais sério e isso também influencia no afastamento.

Câncer

O canceriano é apaixonado e tende a se conectar de forma mais profunda com as pessoas, por isso, ficará com um pé atrás com aquelas pessoas que fogem de compromisso. Ele até pode pensar que seu sentimento mudará essa perspectiva, mas ao se dar conta de que o outro não se dedica de coração como ele, os problemas e afastamento podem chegar.

Leão

O leonino está sempre disposto a viver uma história de amor com parceria. Como deseja relações que se fortaleçam, ele enxergará muita insegurança em quem assume não ter interesse em levar relacionamentos mais sérios. Quem coloca muitas barreiras nos romances, sempre tende a afastar o leonino, pois ele quer se sentir valorizado.

Virgem

O virginiano prefere que as coisas fiquem claras e as pessoas sejam honestas, mas se ouve que alguém teme entrar em compromissos, com certeza julgará negativamente. Este signo é muito dedicado e firme com tudo o que faz, por isso acha um traço irresponsável quem prefere dar um passo atrás quando as coisas começam a ser mais sérias.

Capricórnio

O capricorniano tende a se comprometer muito em sua vida, inclusive nos relacionamentos. Por isso, ele pode seguir a risca o desejo do outro de não se comprometer e para de perder seu tempo de cara. Este signo busca relações afetivas mais profundas e que encaixem em sua vida, portanto não ficará entusiasmado com quem entrega o mínimo.

