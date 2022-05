Os signos com a maior intuição do último fim de semana de maio de 2022

O último fim de semana de maio de 2022 chegou e alguns signos do zodíaco podem contar com uma energia muito poderosa que aumentará consideravelmente a intuição.

Confira os signos do zodíaco que passam por isso e como eles devem lidar com este despertar do sexto sentido:

Gêmeos

Existem muitas energias se movimentando e sobre assuntos que afetam sua mente e realidade. Fique mais tranquilo e permita que as respostas do universo cheguem até você. A intuição está em alta, mas precisa ser ouvida com calma. Lembre-se que o tempo de buscar o desabrochar e a leveza chegou, por isso compreenda e aceite algumas transformações. É hora também de ficar de olho nas mensagens enviadas por sonhos.

Câncer

Os assuntos com parcerias e relacionamentos próximos ficam no centro das atenções e podem não transmitir tanta tranquilidade assim. É hora de se reconectar com a intuição poderosa que irá crescer ainda mais e garantir bons momentos para que a tranquilidade contribua; assim será mais simples e sábio acessar respostas. A realidade será mostrada e é hora de decidir se é melhor ficar ou ir embora. Sonhos também precisam ser avaliados, por mais difíceis que sejam.

Leão

É um período de grande análise e renascimento, sejam em assuntos pessoais ou profissionais. Você será colocado em sintonia com uma intuição mais profunda, principalmente para avaliar algumas mudanças. Aproveite este fim de semana também para se divertir e passar tempo ao lado de quem ama, pois o apoio é fundamental para a reconstrução de sentimentos bons. Logo, você volta com tudo e mais energia!

Libra

Momento de acessar aquilo que está guardado intimamente ou muito oculto por meio da intuição. Lembre-se de saber lidar com a sensibilidade e as energias que podem ficar mais agitadas; mantenha a paciência e cuide mais de si mesmo. Os presságios podem vir com tudo e é preciso ter consciência do que deve ser dito ou não. Não se esqueça de viver momentos bons e buscar o apoio em quem o ama de verdade.

