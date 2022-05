Quando se trata de numerologia, cada número ressoa com certa energia planetária e afeta nossas vidas. Para isso, é necessário obter um ‘número’ utilizando o dia de nascimento (com apenas um dígito).

Por exemplo, se sua data for 14, seu número de nascimento será 1+4=5, como detalhado pelo site India.com. Confira:

Numerologia e casamento: como o número afeta o amor, os relacionamentos e o destino do seu parceiro

Previsão de casamento para pessoas nascidas no número 1:

As pessoas número 1 são apaixonadas e não são influenciadas facilmente. São práticas e gostariam de conhecer melhor o possível parceiro antes de tomar qualquer decisão. Normalmente são vistos se casando com seus amigos de infância.

Previsão de casamento para pessoas nascidas no número 2:

As pessoas número 2 têm mudanças extremas de humor, essa é a única coisa negativa sobre elas. Para um relacionamento feliz e cordial com este número, é muito importante comunicar-se mais e esclarecer quaisquer dúvidas que tenham. Essas pessoas também são muito reservadas sobre suas vidas amorosas.

Previsão de casamento para pessoas nascidas no número 3:

As pessoas número 3 são muito práticas e obcecadas por si mesmas. Elas se amam mais do que qualquer outra pessoa e é por isso que gostam de dominar seus parceiros. Não são muito românticos e geralmente não seguem seu coração na tomada de decisões relacionadas ao amor e ao casamento. São pessoas ambiciosas e gostam de estar no topo, isso se reflete em seu relacionamento pessoal também.

Previsão de casamento para pessoas nascidas no número 4:

As pessoas número 4 tendem a ter mais relacionamentos fora do casamento por prazeres sexuais. No entanto, isso não é verdade para todos, as pessoas nascidas no dia 22 são mais leais aos seus parceiros. A maioria das pessoas número 4 estão dominando. Eles permanecem comprometidos com seus parceiros e é por isso que suas relações extraconjugais não são reveladas.

Previsão de casamento para pessoas nascidas no número 5:

Para as pessoas com o número 5, o sexo é muito importante. Eles também são muito experimentais em sua vida sexual. Essas pessoas ficam entediadas muito cedo e tendem a ter muitos relacionamentos antes do casamento. São pessoas mutáveis sem uma posição específica.

Previsão de casamento para pessoas nascidas no número 6:

As pessoas número 6 têm uma personalidade encantadora e magnética que atrai. Tendem a ter relacionamentos fora do casamento e, se não estiverem emocionalmente ligados ao parceiro, isso pode levar à discórdia e à separação. A compatibilidade emocional e física é importante para eles, são bons em preliminares e em fazer amor.

Previsão de casamento para pessoas nascidas no número 7:

As pessoas número 7 são muito românticas e adoram surpreender seus parceiros com datas e presentes românticos. Querem ser felizes em suas vidas pessoais para serem bem sucedidos em suas carreiras. Amam a paz e não querem viver uma vida estressada. Para um relacionamento ou casamento bem-sucedido, precisam se comunicar mais com seu parceiro e manter as coisas claras e transparentes para evitar qualquer estresse na vida.

Previsão de casamento para pessoas nascidas no número 8:

As pessoas número 8 têm um caráter forte, mas são emocionais em seus relacionamentos. Eles são os mais leais entre todos os números e seguem seus parceiros. São incompreendidos muitas vezes e, portanto, muitas vezes sofrem em um relacionamento.

Previsão de casamento para pessoas nascidas no número 9:

As pessoas do número 9 são muito dominantes e querem sempre controlar o ‘jogo’. Também são emocionais, mas na maioria das vezes suas emoções não são compreendidas pelos outros. Para eles, o sexo é muito importante em qualquer relacionamento amoroso e o resto segue. Também podem se entregar a relacionamentos fora do casamento, puramente por sexo. Eles são muito cuidadosos com a família.

Texto com informações do site ‘India.com’