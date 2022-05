NASA divulga novo áudio impressionante ‘captado’ no espaço; confira registro

A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou, nesta semana, um novo áudio impressionante ‘captado’ no espaço.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, os braços da majestosa galáxia espiral NGC 1300 contêm aglomerados azuis de estrelas jovens, nuvens rosa de formação de estrelas e faixas escuras de poeira.

Para representar esta imagem com som, os cientistas atribuíram um volume mais alto à luz mais brilhante.

Como detalhado pela NASA, a luz mais distante do centro é mais alta à medida que um radar no sentido anti-horário varre a galáxia.

NGC 1300 reside a cerca de 70 milhões de anos-luz de distância na constelação de Eridanus.

Ainda de acordo com as informações, o arquivo foi compartilhado recentemente nas redes sociais e se tornou viral entre os usuários. Confira registro impressionante:

Para o impactante resultado, foram utilizados dados do Telescópio Espacial Hubble da NASA.

É um dos telescópios espaciais mais renomados da astronomia moderna que orbita fora da atmosfera terrestre, em uma órbita circular em torno do planeta a 593 quilômetros acima do nível do mar.

Texto com informações da NASA