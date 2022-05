MSI 2022: RNG conquista a primeira vaga para a grande final do torneio

A primeira equipe finalista do MSI 2022 foi definida na madrugada desta sexta-feira, 27 de maio. Após uma série Melhor de Cinco partidas (Md5), a RNG, atual campeã do torneio, superou a equipe norte-americana da Evil Geniuses.

Após três partidas completamente assertivas da RNG, a equipe norte-americana EG viu suas chances de disputar o título acabarem. Com um placar fechado em 3 a 0, os atuais campeões do torneio se garantiram em mais uma final da competição.

A primeira partida se mostrou um jogo para tomar conhecimento da postura do adversário. Com um início relativamente tranquilo, a primeira eliminação veio depois de uma jogada bem executada pela RNG na rota superior.

Com a vantagem nesta rota, a RNG focou seus recursos no topo e conseguiu impor uma vantagem significativa na partida. Se por um lado a rota do topo foi completamente dominada pelo jogo em equipe da RNG, a rota inferior ficou pra conta do atirador Gala, que mostrou ser independente do time e não precisar da ajuda constante de seus companheiros para ter um bom desempenho.

O primeiro confronto entre as equipes terminou com um placar expressivo de 22 a 1 para a RNG que saiu na frente na briga pela vaga.

Chance de empate

Na segunda partida do dia, o jogo foi ligeiramente mais agitado para as duas equipes. Mantendo o padrão do jogo anterior, a primeira eliminação foi garantida pela RNG, mas desta vez pela rota inferior e bem no início da partida.

Apesar do impacto da primeira eliminação, a EG mostrou que estava viva no jogo e conseguiu encaixar sua composição em boas lutas, que fizeram a equipe sonhar com a possibilidade da vitória.

No entanto, alguns erros de posicionamento comprometeram o desempenho da equipe que acabou sendo pega desprevenida pela RNG. Com estes pequenos erros e a partida novamente equilibrada, ficou fácil para a equipe chinesa conquistar objetivos neutros que ajudaram a garantir a segunda vitória do dia.

Com isso, a RNG ficou a um ponto da classificação pra a grande final.

Fim de um sonho

A terceira partida do dia acabou desandando logo cedo para a Evil Geniuses. A equipe do técnico Turtle viu o jogo sair dos trilhos após conceder uma série de abates para a RNG.

No entanto, mostrando uma grande capacidade de se recompor, o time conseguiu equiparar as coisas após uma luta pegada pelo buff do Barão.

Diferente das partidas anteriores, a EG conseguiu segurar a disputa e estender o jogo sem dar chances de finalização rápida para a RNG. Com jogadas orquestradas e bem executadas pelo seu caçador, a Evil Geniuses viu a vitória escapar novamente por conta de pequenos erros de posicionamento que foram punidos pela equipe chinesa.

No jogo mais longo da competição até agora (com mais de 40 minutos de partida), a RNG conseguiu vencer e se classificar para a grande final. Com isso, a equipe chinesa agora aguarda a segunda semifinal da competição que será disputada entre T1 e G2 na madrugada deste sábado, 28 de maio.