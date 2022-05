Maquiagem: 3 truques para iluminar o olho castanho que te farão parecer mais jovem

Há quem diga que os olhos castanhos são enigmáticos e até mesmo que não tem muita “graça”, por não serem azuis ou verdes. Mas, a verdade é que quem tem o privilégio de ter olhos castanhos goza de uma vantagem: quase qualquer tom de sombra de maquiagem combina com eles.

Em diversas variações, mel, âmbar, caramelo e chocolate profundo, esta cor de olhos não é algo simples. Definitivamente não! Quando se trata de maquiagem, as belezas de olhos castanhos podem encontrar mais do que alguns truques para fazer seus olhos se destaquem.

Não existe uma regra rígida de que você deve aplicar sua maquiagem de uma maneira específica só porque tem olhos castanhos. Mas existem dicas de maquiagem testadas para tornar seus olhos o centro das atenções.

Intensifique seu castanho com sombras e lápis delineador

Pode parecer uma recomendação estranha usar tons marrons em olhos castanhos, mas o truque é escolher tons que contrastem com a cor dos olhos. Olhos castanhos mais claros podem tirar proveito de ricos tons de chocolate, enquanto olhos castanhos profundos podem brincar com caramelos divertidos.

No entanto, se você estiver tentando criar contraste com tons de marrom claro e tiver um tom de pele mais escuro, certifique-se de escolher tons que permaneçam visíveis em sua pele, mas não criem um tom de cinza. Tenha atenção aos seus tons de pele e olhos para escolher as sombras de acordo com eles.

Outro truque é escolher a cor do delineador corretamente. Delineadores pretos deixarão seus olhos mais dramáticos e marcantes, mas delineadores azuis vão fazer a cor dos seus olhos simplesmente parecerem mais vivas.

Ilumine os olhos e o rosto com um destaque no canto interno.

Aplique iluminador no canto interno do olho. Ele ilumina seu rosto e o reflexo fará seus olhos brilharem.

Considere a cor do cabelo ao escolher sombras

A cor dos olhos por si só, juntamente com os tons da sua pele, não são os únicos fatores a serem considerados ao planejar a aparência dos seus olhos. Você também precisa considerar a cor do seu cabelo.

Por exemplo, para pessoas com uma cor de cabelo mais clara, tons de sombra mais frios podem funcionar bem com o brilho natural do seu cabelo. Enquanto isso, aqueles com fios mais escuros podem achar que tons mais quentes ajudam a criar contraste para que seus olhos castanhos não se misturem com seus cabelos naturalmente escuros.