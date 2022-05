Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 27 a 29 de maio de 2022

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 27 a 29 de abril de 2022:

Áries

Três dias de grandes surpresas para você, ainda mais no amor. Não se esqueça que o seu signo é muito atraente e carismático, o que faz com que o seu potencial como conquistador esteja no seu máximo.

Uma viagem pode acontecer. Você faz pagamentos. Tenha cuidado com a ansiedade e comece a fazer atividades que a diminuam.

Um amor do passado do signo de Gêmeos ou Aquário pode entrar em contato. Cuide da dor nas costas e tente não carregar coisas pesadas.

Um convite chegará. Você faz compras. Tente não brigar com quem ama e saiba que no relacionamento sempre haverá momentos bons e outros difíceis. Seus números da sorte são 10 e 32. Sua cor é o vermelho.

Touro

Uma viagem pode surgir. Você terá um final de semana de muito trabalho e reuniões com seus superiores. Lembre-se que seu temperamento é muito forte e isso faz com que você enfrente problemas com seus colegas e familiares, então aprenda a ser mais tolerante.

Cuide dos olhos. Você recebe um convite e irá se divertir muito. Você deve organizar seus ambientes e remover o que já não serve. Seus números da sorte são 19 e 77. Sua cor da abundância é o azul.

Um amor do signo de Escorpião ou Capricórnio procurará por você. Fique longe de problemas com as autoridades e evite brigas na rua ou trânsito.

Gêmeos

Fim de semana de sorte e comemoração. Você deixará de lado tudo o que não era para ser. Um novo amor entrará em sua vida sentimental.

Você ganha presentes que não esperava. Uma viagem será planejada. Você é muito bom em ajudar os outros e sempre tenta defendê-los; aproveite esse dom ao seu favor.

Busque a tranquilidade na sua casa e fique mais tranquilo. Seus números da sorte são 04 e 15. Os signos de Aquário ou Áries são os mais compatíveis no amor.

Você se sentirá muito confortável e completamente apaixonado por alguém. Vire a página com memórias do passado, principalmente no amor. É hora de mudar.

Câncer

Sexta-feira de muitos compromissos de trabalho e reuniões de última hora. Durante o fim de semana você será convidado para ir a lugares. Momento mais comunicativo e sociável; aproveite.

Procure se proteger das dores estomacais ou intestinais; mantenha uma alimentação saudável. Evite se preocupar com problemas que ainda não aconteceram. Tudo ficará bem se você relaxar.

Você recebe dinheiro e compra uma passagem. Um amigo o procura. Domingo para passear e estar em contato com a natureza; isso ajudará para sua energia seja mais positiva. Seus números da sorte são 11 e 30. Sua cor da abundância é o verde.

Leão

Você fará uma viagem e cercará de pessoas amadas. Provas ou avaliações saem bem. Cuidado com problemas estomacais e tente não comer mal.

A chance de iniciar um negócio pode servir e tudo sai bem. Você conversa com um ex e pode resolver ressentimentos do passado.

Compras e mudanças de visual. O domingo será cercado de pessoas que são muito compatíveis com você e seu humor melhorará. Você terá sorte com os números 09 e 21. Sua cor da sorte é o amarelo. O emprego que você tanto deseja chegará.

Virgem

Comece a sexta-feira com toda a boa atitude e energias positivas do seu lado. Um negócio pode surgir e o ajuda a progredir em sua vida.

Você recebe convites e pode conhecer novos amores. Cuidado com problemas nos ossos e no quadril; evite fazer muito exercício pesado ou esforços.

Um amigo se aproxima. Evite beber muito álcool. Você finaliza algo importante e se sente bem. Você prepara umas férias ou planeja viagens. Você terá sorte com os números 08 e 17. Sua cor é o laranja e ela trará abundância.

Libra

Será uma sexta-feira muito movimentada. Lembre-se que o signo é muito responsável e não gosta de deixar pendências. Tome cuidado com as fofocas de seus colegas e tente ficar de fora de tudo eles dizem.

Você ganha um dinheiro extra que o ajudará. Seu signo sempre procura o bem dos outros e a caridade trará boas energias. Cuide dos problemas de pele e use mais protetor solar.

Um ex pode entrar em contato e deseja voltar. Você terá sorte com os números 29 e 7. O amor pode chegar sem avisar e de forma intensa. Os signos mais compatíveis no amor são Áries e Câncer.

Escorpião

Você fará exames médicos e tudo ficará bem. Lembre-se de que seus problemas aumentam com a ansiedade. Tente relaxar e se exercitar mais.

Sexta-feira para estar em paz consigo mesmo e buscar a solução dos problemas com calma. Lembre-se que seu signo sempre busca dar a volta por cima, mas é hora de amadurecer e corrigir os erros de verdade.

Seus amigos o procuram e fazem convites. Você é muito sonhador e deve continuar em busca de ser feliz, mas sem cair em ilusões. Um amor muito compatível chegará.

Seus parentes o procuram e fazem convites. Você terá sorte com os números 7 e 22. Lembre-se de que seu signo está sempre procurando paixão e pode se envolver em triângulos amorosos; isso trará problemas.

Sagitário

Sexta-feira para estar com muito trabalho; tente organizar melhor o seu tempo. Tente não dar sua opinião em reuniões de trabalho para evitar problemas e obter melhores resultados.

Muita satisfação com seu parceiro e família. Um convite ou viagem surgirá. Tente não exagerar em hábitos que não são saudáveis e continue se cuidando.

Você decide mudar de visual. Sábado de fazer cursos ou pensar no futuro. Você não deve ser tão rancoroso e você precisa colocar um ponto final no passado, principalmente no amor.

Domingo para analisar uma mudança de casa. Nos problemas, tente estar em um nível superior e não se rebaixar. Você terá sorte com os números 13 e 40 e sua cor é o azul.

Capricórnio

Um fim de semana de sorte. Oportunidades de emprego e crescimento chegam. Apenas tente não comentar nada para que não atraia inveja. Seu signo terá alguém para apoiá-lo no sucesso profissional e um novo projeto surge.

Cuidado com infecções na garganta e nos rins. Não se esqueça de deixar seus sentimentos claros e não brincar o coração dos outros. Cuidado com triângulos amorosos. Uma viagem é planejada.

Um relacionamento estável pode surgir com um signo de Áries e Virgem. Mudanças em sua personalidade. Você terá sorte com os números da sorte 16 e 30. Suas cores são o vermelho e o amarelo.

Aquário

Sexta-feira de sorte para o seu signo. Seus números são 15 e 21. Tente usar mais branco e verde para atrair a abundância. Você realizará o fechamento de contratos ou assuntos que tinha pendentes, mas lembre-se de que precisa administrar bem tudo o que esta em suas mãos.

Você fará amigos e estará com a vida social agitada. No você é muito teimoso e às vezes não quer admitir que uma pessoa não é para você; isso o faz sofrer.

Você faz compras. Hora de aproximar mais de quem ama e da família. Você é muito bom em criar e projetar, então tente realizar mais. Evite se meter em problemas que não são seus.

Peixes

Boa sorte em assuntos de trabalho e projetos pessoais. Lembre-se de que você tem tudo para atingir seus objetivos profissionais e econômicos.

Este é o momento em que as estrelas estão ao seu favor. Um novo amor chega até você e pode ser do signo de Câncer ou Libra. Abra seu coração para amar novamente e ser feliz.

Um convite para relaxar ou tirar férias. Cuide de dores nas costas e infecções de pele. Você terá sorte com os números 18 e 29. Use mais as cores da abundância que são azul e verde.

Um amor do passado deseja falar com você ou voltar. Tentar fechar ciclos e avançar em sua vida pessoal. Quem está em um relacionamento pode descobrir uma gravidez.

