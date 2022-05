Estes 6 sinais BÁSICOS podem indicar que você tem diabetes

Muitas pessoas não sabem que estão com um alto nível de açúcar no sangue até ser diagnosticadas com diabetes, mais especificamente a tipo 2. Quando o exame é feito para diagnosticar a doença, é possível que ela já esteja no organismo há algum tempo. Mas será que é possível detectar o início da condição?

“Quando diagnosticamos alguém, assumimos que provavelmente já tem diabetes há cerca de cinco anos. Durante os exames, um certo número de pessoas recém-diagnosticadas já vive com problemas renais e problemas de retina, então eles têm isso há algum tempo”, diz o endocrinologista Kevin Pantalone ao site Cleveland Clinic (em inglês).

O médico explica que existem vários sintomas sutis que podem ocorrer no início da diabetes. Veja quais são a seguir:

1. Você tem ido com mais frequência ao banheiro

As idas ao banheiro com mais frequência, principalmente à noite, pode indicar que o açúcar no seu sangue está desregulado. O doutor Pantalone cita um caso como exemplo onde um membro da família notou que o outro levantava para utilizar o banheiro em cada comercial de televisão.

2. Você tem infecções urinárias ou fúngicas com frequência

Outro sinal relacionado ao trato urinário são as infecções. Isso ocorre pois, graças ao alto nível de açúcar no sangue, os rins não consegue filtrá-lo com facilidade, e o açúcar fica na urina. Em um ambiente quente e úmido a infecção é certeira, principalmente em mulheres.

3. Você está perdendo peso sem realizar exercícios e dietas para isso

Quando se tem diabetes o corpo não consegue transformar a glicose (açúcar) em energia. Ao invés disso, ele começa a queimar as reservas de gordura que você possui, podendo ocasionar em uma perda de peso repentina.

4. Sua visão está ficando ruim

O alto nível de açúcar no sangue também pode distorcer as lentes dos olhos, deixando sua visão ruim. Alterações em sua prescrição de óculos ou visão pode ser um sinal de diabetes.

5. Você se sente muito cansaço

Várias associações podem ser feitas entre a fadiga extrema e a diabetes ou níveis de açúcar elevados, incluindo a desidratação (pelas diversas idas ao banheiro) e até mesmo danos nos rins.

6. Você está notando uma coloração diferente na sua pele

É possível nota em pessoas que possuem diagnóstico de diabetes a pele mais escurecida nas dobras do pescoço e sobre os nós dos dedos. Isso ocorre em virtude da resistência à insulina e é conhecido como acantose nigricans.

