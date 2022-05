Este é o ingrediente ‘secreto’ para eliminar a mancha de ferrugem do inox Foto - Freepik - @BillionPhotos

Sabemos que tirar mancha de ferrugem de panela ou qualquer outro item de inox não é uma tarefa fácil, certo? Mas, você sabia que existe uma dica prática de misturinha caseira que é bastante efetiva quando falamos neste tema?

Se você está curioso e quer aprender qual é o ingrediente “secreto” e como aplicá-lo, nós te explicamos a seguir todos os detalhes. Já garantiu seu papel e caneta?

Item para mancha de ferrugem:

Bicarbonato de sódio.

Como você deve aplicar o produtinho ‘secreto’:

Para começar, você deve aplicar o bicarbonato na região em que há a mancha;

Feito isso, você deve utilizar uma escova usada para esfregar esta zona;

Por fim, basta retirar o excesso de produto com água.

ALERTA IMPORTANTE!

Queremos reforçar que tanto quando for preparar e também no momento de aplicar a receitinha caseira é recomendado que você utilize máscara de proteção e também luvas, para evitar o contato direto com a mescla.

De toda forma, caso note algum sintoma ou reação ao utilizar a misturinha, é recomendado que busque imediatamente um centro médico para que avaliem seu quadro de saúde e indiquem o melhor tratamento.

Por fim, recorde-se que o resultado pode alternar devido a diversos fatores. Além disso, caso ache necessário, também pode repetir o processo de limpeza do inox.

