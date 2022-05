Especialista em namoro revela a maneira fácil de saber se alguém gosta de você apenas observando suas mãos

Saber se o relacionamento é recíproco ou se alguém gosta realmente de você parece algo simples, porém muitas pessoas são mais misteriosas e não deixam claro os seus sentimentos. Pensando nisso, a especialista em namoro, Rhiannon Quinche, compartilhou em sua página no TikTok uma maneira de saber se alguém tem um interesse romântico em você apenas observando os movimentos das mãos dela. “Não me lembro de onde ouvi isso, mas desde que ouvi, só notei pessoas fazendo isso o tempo todo”, diz Quinche.

“Basicamente, se você está falando com alguém e ele coça as costas da mão, significa que ele gosta de você. É algum tipo de coisa de preparação subconsciente. Mas, honestamente, você notará as pessoas fazendo isso, e é surpreendente”, explica a especialista.

Contudo, não foi todo mundo que levou a sério o vídeo da tiktoker. Nos comentários do vídeo mostrado pelo site New York Post (em inglês), um usuário escreveu: “Eles provavelmente só têm ansiedade”. E os comentários com as brincadeiras seguem:

“Instruções pouco claras: arranhei as costas da mão deles”, refletiu outro. “Cocei muito forte, agora tenho eczema”. “Agora eu vou ficar fixamente olhando as mãos do meu parceiro. Pobre rapaz”. “O resto da minha vida será gasto percebendo que as pessoas não estão fazendo isso”, disse uma última pessoa.

De qualquer forma, na hora de flertar ou de encontrar o parceiro, vale colocar esperanças em algumas atitudes não tão científicas, não é mesmo? Para deixar as coisas mais certeiras, você pode usar a técnica de ser engraçado, que, segundos estudos, é a forma mais eficaz de paquera.

