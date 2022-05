Autoestima elevada! Pesquisa mostra que apenas 3% dos homens brasileiros se acham feios

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ideia, em parceria com a revista GQ Brasil relevou que apenas 3% dos homens no país se consideram feios. Intitulada “O Que Pensa o Homem Brasileiro”, foram entrevistados 663 homens maiores de idade de diversas regiões do Brasil. O estudo constatou que, em relação a própria imagem, 47% dos homens se acham bonito, 44% se consideram medianos e 6% não souberam ou não quiseram responder.

A autoestima elevada também está presente no quesito inteligência. Na mesma pesquisa, quando questionados sobre a sua capacidade intelectual, 28% disseram se achar mais inteligentes que a média. A maioria (65%) informaram que se consideram dentro da média e somente 7% disseram se achar menos inteligente do que os outros. Contudo, quando perguntados sobre qual homem brasileiro eles mais admiram, 7% responderam “eu mesmo”.

A pesquisa, que contou com um ensaio fotográfico ilustrado por ‘Igão’ e ‘Mítico’, apresentadores do podcast ‘Podpah’, era composta por um bloco de perguntas relacionadas à moda. 69% dos homens disseram que não querem parecer desleixados e 63% se preocupam em fugir do estilo ‘brega’. Por outro lado, 61% dos homens que participaram da pesquisa informaram que não gostam de chamar a atenção quando o assunto é estilo.

Em relação ao cuidado físico e mental, 44% disseram não praticar exercícios físicos e apenas 16% informaram que fazem terapia. Mesmo o número de acompanhamento terapêutico sendo baixo, 83% relataram que se sentem estressados e 74% ansiosos. Além disso, 34% informaram que passam por depressão e 26% por crise de pânico.

“Na perspectiva da busca pela saúde plena talvez esteja a maior batalha entre a ambição aspiracional e a dura realidade emocional”, diz Mauricio Moura, presidente do instituto que realizou a pesquisa.

