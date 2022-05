Suco natural com morango e mais dois ingredientes para dormir melhor

Pode não ser a dica mais óbvia, mas às vezes um suco natural pode dar aquela ajuda extra para pegar no sono. Com apenas três ingredientes, você pode conseguir um aliado para dormir melhor.

Recentemente, o portal Nueva Mujer, do grupo Metro, compartilhou uma receita com apenas três ingredientes, bem simples de fazer. Verifique a seguir um bom aliado para uma noite de sono mais tranquila.

Suco de banana, morango e espinafre

Ingredientes

1 xícara (aproximadamente) de folhas de espinafre;

1/2 banana;

4 a 5 morangos

50 ml de água.

Modo de preparo

Lave bem os morangos e retire os cabinhos;

Lave as folhas de espinafre e pique em pedaços menores;

Descasque a banana;

Bata no liquidificador até obter uma mistura homogênea;

Adoce conforme preferir;

Sirva.

Apesar da presença do espinafre, o suco tem sabor predominante de banana e morango. Este suco é para consumo imediato, pois frutas e verduras perdem os nutrientes com o passar do tempo. Além disso, ele fará mais efeito se tomado em temperatura ambiente, sem estar muito gelado.

⚠️⚠️⚠️ ALERTA IMPORTANTE ⚠️⚠️⚠️

Se você sofre de frequentes problemas para dormir, é recomendado que busque um profissional médico para que os exames necessários e avaliações sejam feitas.

Não esqueça também de reservar o tempo adequado para poder descansar, pois isso contribuirá para que você tenha mais energia no dia seguinte.

Por fim, queremos lembrá-lo que o conteúdo é apenas informativo, ou seja, não tem o objetivo de fornecer diagnósticos, tratamentos, orientar hábitos de consumo ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas ou suspeitas, procure um especialista.

+ SIGA LENDO ESTAS NOTÍCIAS SOBRE SAÚDE: