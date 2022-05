Sexo: confira os benefícios das relações sexuais pela manhã

Que o sexo é uma fonte vasta de prazer é fato! Contudo, o ato por si só depende de diversos fatores para ser considerado prazeroso e agradável aos envolvidos. Fantasias específicas, horários estipulados, momentos definidos e a pessoa certa são pré-requisitos para desfrutar da relação íntima com intensidade.

Se tratando de horário, seja pelo período da manhã ou noite, há uma certa preferência para os que possuem uma vida sexual ativa. Traremos alguns pontos extraídos do portal Psychology Today.

No caso das mulheres, geralmente, a vontade ocorre no período da noite por uma série de fatores. O aumento no pico de testosterona feminino ocorre mais pelo período noturno. Com homens, isso acontece entre seis e nove horas da manhã, fazendo com que sua vontade seja maior nesse horário.

Claramente há uma série de fatores hormonais em geral, mas como toda regra há uma exceção. Ou seja, não significa que os exemplos acima podem ser aplicados a todo mundo. Quando o sexo é prazeroso e bem executado para ambos os envolvidos, não há muito o que discutir.

A regra é a seguinte: se você e seu parceiro sexual estão à vontade e na mesma sintonia durante a relação íntima, os detalhes ficam em segundo plano. Contudo, há benefícios a serem extraídos de certos horários e, hoje, falaremos sobre o período da manhã.

1 – O laço afetivo pode ser fortalecido

Os homens, por exemplo, costumam a sentir mais apego emocional após o sexo matutino. Isso acontece porque o hormônio vasopressina aumenta, fazendo com que esse sentimento seja intensificado dentro dele.

Fazer sexo pela manhã é uma boa oportunidade para reafirmar os laços emocionais.

2 – Sexo envolve sentimentos, além do contato físico

De acordo com a ginecologista e pesquisadora britânica Gabrielle Downey, a maior interferência no desejo feminino é sua imagem corporal. Sendo assim, passe algum tempo abraçando seu parceiro e desfrute de cada elogio.

Neste período, a conexão irá aumentar e ambos poderão se sentir mais amados – e desejados.

3 – Renove o estoque de testosterona dormindo bem

Durante o período da manhã, você evitará uma redução em seu estoque de testosterona se tiver dormido bem. Caso você queira um bom equilíbrio hormonal e desfrutar do sexo pela manhã, durma o suficiente e evite o cortisol (hormônio do estresse).

