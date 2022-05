Por que os gatos gostam tanto de caixas?

Você já se deparou com a triste situação de comprar um brinquedo novo para o seu gato e eles se interessarem bem mais pela caixa que veio o produto do que pelo brinquedo em si? Saiba que isso não ocorre apenas com o seu gato ou com o do seu amigo, mas é algo comum entre os felinos e a própria ciência pode explicar.

Conforme informado pelo site infobae (texto em espanhol), isso acontece pois as caixas dão uma falsa sensação de proteção para os gatos. Você também já deve ter se deparado com vídeos que mostram os donos criando um quadrado de fita adesiva no chão e após algum tempo, os gatos indo se sentar dentro desse quadrado. O processo é o mesmo.

Um estudo realizado pela Faculdade de Ciências Veterinárias de Viena quis entender o comportamentos dos gatos no ambiente doméstico, onde os tutores foram convidados a realizar experiências e documentar o processo por meio de fotos e vídeos.

Trinta participantes completaram as etapas que duraram seis dias. Além da experiência com fita citada anteriormente, também foi realizado a experiência com a figura chamada ‘quadrado de Kanizsa’ , uma ilusão de ótica que cria o limite de uma superfície quadrada usando quatro pedaços de forma de círculo de três quartos, cada um deles, dando a impressão ao dispô-los como se fossem os quatro cantos de uma pintura. Foi detectado que tais experimentos produziam um comportamento natural dos gatos que podiam reduzir o nível de estresse.

So pleased to announce that my paper, "If I Fits I Sits: A Citizen Science Investigation into Illusory Contour Susceptibility in Domestic Cats (Felis silvestris catus) has just been published in AABS! #IfIFitsISits #CatSquare #CitizenScience #CommunityScience pic.twitter.com/AXbDttnOGC — Gabriella E. Smith M.A. (@Explanimals) May 4, 2021

A razão pelos gatos gostarem de espaços fechados, como as caixas ou os quadrados falsos é até mesmo simples: a partir desse espaço eles podem controlar melhor o local em que estão, pois é ofrecido conforto e segurança e eles podem ficar atento ao único ponto de observação ou ‘ameaça’, que é a abertura.

O estudo também explica que a visão dos gatos é projetada para perceber movimentos e formas de longe e que eles não enxergam claramente de perto. Por isso um contorno de quadrado incompleto no chão (quadrado de Kanizsa) é atraente para eles.



