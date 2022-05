O dia do nascimento é tão importante na numerologia quanto o mês de nascimento. A data fala muito sobre suas características e traços e, portanto, é interessante dar uma olhada nisso, como detalhado pelo site India.com.

Numerologia: como decodificar a personalidade de alguém pelo dia de nascimento

Domingo: O sol é uma estrela brilhante e, portanto, as pessoas que nascem no domingo são extremamente brilhantes e nunca se contentam com menos. São mentes criativas que querem deixar uma marca no mundo e desejam ser lembradas para sempre. São almas gentis e nobres que amam aventura e autenticidade.

As pessoas nascidas neste dia querem aproveitar a vida ao máximo e viver cada dia como se fosse o último. Eles são de alto astral, e isso às vezes é o motivo pelo qual eles podem acabar em apuros. Não há dúvida de que eles estão em busca de atenção e só podem ser amigos de pessoas que lhes dão essa atenção.

Segunda- feira: A lua é o que rege as pessoas nascidas na segunda-feira e, assim como o satélite natural, são calmas e têm uma fortaleza em suas vidas. Com fortes laços familiares e são gentis, generosos, possessivos e adaptáveis. Essas pessoas acreditam em experiências e não em fatos. São verdadeiros liberalistas e estão sempre dispostos a mudar o mundo para sempre.

Terça-feira: As pessoas nascidas na terça-feira são governadas por Marte, o que significa que são pessoas com forte força de vontade e são lutadores hardcore em situações difíceis. Nunca desistem e sempre encontram uma saída. São indivíduos ferozes com uma abordagem entusiástica da vida. As pessoas ao seu redor nunca estão entediadas e são principalmente uma inspiração para os outros. No entanto, a desvantagem é que, em sua busca para alcançar o sucesso, eles às vezes podem ser destrutivos.

Quarta-feira: As pessoas nascidas na quarta-feira são governadas por Mercúrio, o que as torna inquietas, e são muito curiosas e questionam quase tudo ao seu redor. Com boas habilidades de comunicação e uma de suas principais habilidades é a versatilidade. Esta é também a razão pela qual eles são de espírito livre e descuidados, o que às vezes não é muito bom para o seu crescimento. São aprendizes perspicazes e não se abstêm de explorar novos caminhos na vida.

Quinta-feira: As pessoas nascidas na quinta-feira são governadas por Júpiter, que é o planeta mais influente na astrologia. Essas pessoas têm forte determinação e grandes chances de crescimento, prosperidade em sua vida. Têm uma atitude otimista e são generosos e gentis em sua abordagem em relação a outras pessoas.

Sexta-feira: Vênus rege os nascidos na sexta-feira, o que significa que esses indivíduos são amorosos e afetuosos. São almas artísticas que prezam seus vínculos, principalmente os românticos. Têm personalidades encantadoras e podem atrair quase qualquer pessoa. Gostam de uma vida luxuosa e valorizam as parcerias tanto na vida pessoal quanto na profissional.

Sábado: As pessoas nascidas no sábado nascem sob a influência do planeta Saturno. Suas lutas são constantes o que os torna mais fortes e determinados a superar tudo. São pessoas inteligentes e práticas que têm limites rígidos na vida e são altamente disciplinadas. Outros podem achá-los suspeitos e inflexíveis às vezes.

Texto com informações do site ‘India.com’