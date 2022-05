Não erre mais! Estudo internacional revela a melhor técnica de paquera

A arte de flertar não é para todo mundo, porém cada pessoa escolhe uma forma de tentar puxar um papo e desenvolver outras conversas. Mesmo sendo algo muito pessoal, cientistas tentaram entender quais as estratégias de paquera que mais funcionam.

Um estudo feito pela University of Science and Technology (NTNU), em parceria com a Bucknell University e New York State University investigou os diferentes modos de flerte utilizados por estudantes dos Estados Unidos e Noruega. “A eficácia depende do seu gênero e se o objetivo do flerte é um relacionamento de longo ou curto prazo“, explicou Leif Kennair, professor do departamento de psicologia da NTNU.

É importante entender que o estudo se limitou a apenas mil universitários exclusivamente heterossexuais para realizar o trabalho, então os resultados podem ter outras variações, dependendo da orientação sexual.

Quais são suas intenções?

Para compreender o flerte, é preciso primeiramente analisar se você deseja algo duradouro ou apenas temporário. No segundo caso, é preciso ser claro com os sinais desde inicio, pois um contato físico tímido não será suficiente para conquistar seu parceiro. Contudo, caso você queira algo mais firme e longo, é importante também demonstrar isso logo no começo, e que você deseja generosidade do seu parceiro com você.

Qual a melhor técnica?

Apesar de existir diferenças de acordo com o seu gênero, um conselho geral dos especialistas é o senso de humor. “As pessoas acreditam que o humor ou a capacidade de fazer outra pessoa rir é mais eficaz para homens que procuram um relacionamento de longo prazo. Contudo a piada é uma tática de flerte eficaz para qualquer gênero“, explicou o professor Kennair.

