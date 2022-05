Mulher viaja 14 horas para surpreender namorado e registra momento em vídeo inesperado: usuários percebem ‘situação vergonhosa’

Querendo se reunir com seu o namorado, Lauryn Mapusua, da Austrália, decidiu comprar uma passagem de última hora para viajar até a Suécia.

Em um vídeo, que se tornou viral nas redes sociais, acumulando mais de 2,1 milhões de visualizações, a australiana compartilhou imagens do grande momento.

“14 horas de voo / 5.565 milhas de distância”, dizia o texto ao lado de fotos dela entrando no avião e viajando no ônibus, como detalhado pelo site The Sun.

Assim que Lauryn chegou, ela pediu a alguém para filmar o grande momento do encontro do casal à distância (ela não contou se já tinha encontrado ele anteriormente).

Mas, apesar de seus esforços, é seguro dizer que o namorado teve uma reação inesperada.

Quando a jovem entrou na sala, o cara estava deitado no sofá e mexendo no celular - que ele rapidamente guardou.

No entanto, não foi tanto o movimento instantâneo de esconder o aparelho que fez todo mundo comentar - foi o fato de que ele não se preocupou em se levantar, muito menos um abraço amoroso.

O vídeo bastante estranho também revelou que, apesar de sorrir, ele não se virou para o lado de Lauryn.

Talvez tentando tornar as coisas menos embaraçosas, ela então agarrou o braço dele para puxá-lo para si - mas sem sucesso, pois ele continuou deitado imóvel.

Crédito (Reprodução)

Mulher viaja 14 horas para surpreender namorado e registra momento em vídeo: usuários percebem ‘situação vergonhosa’

Vendo que ela não iria se levantar tão cedo, Lauryn então pulou em cima dele.

“Ele definitivamente ficou surpreso e confuso”, ela legendou o vídeo.

No entanto, todos os usuários discordaram, com muitos dizendo que a filmagem era “dolorosa de assistir”.

“Tive saudações mais calorosas de uma luminária de mesa do que isso”, brincou uma usuária.

‘’Eu teria reservado meu voo para casa imediatamente’' é como um usuário teria reagido ao homem não sair do sofá. Confira o vídeo neste link.

Com informações do site The Sun