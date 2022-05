O WhatsApp lidera o ranking de aplicativos de mensagens instantâneas há muitos anos. No entanto, isso não significa que seus usuários possam conhecer todas as funcionalidades da ferramenta.

Na verdade, o mais comum é que muitos usuários desconhecem a quantidade de atualizações que o WhatsApp libera, como detalhado pelo site Fayerwayer.

É por isso que abaixo você conhecerá 5 truques do aplicativo que você provavelmente não conhecia.

Estes são os 5 melhores truques do app WhatsApp que você deve conhecer

Mensagens temporárias

Damos pouca atenção a esse recurso e ignoramos o quão útil pode ser lidar no app de mensagens.

É possível alterar uma configuração que significa que todas as mensagens futuras em um determinado bate-papo serão excluídas automaticamente do seu telefone.

Para ativar esse recurso, acesse o bate-papo do WhatsApp para o qual deseja alterar as configurações e, na parte superior da tela, clique no nome da pessoa ou do bate-papo em grupo. Role para baixo até ver a opção “Mensagens temporárias” e clique em ativar.

Visualização da mensagem

Os usuários do iOS podem visualizar uma mensagem do WhatsApp antes que ela seja marcada como lida.

Para isso, é necessário ajustar as configurações de notificação para garantir que a visualização da mensagem apareça na tela inicial e permaneça lá até descartá-la manualmente.

Pesquise em todos os seus chats

Alguém pode ter enviado alguma informação importante (ou não) no app de mensagens que você precisa recuperar por algum motivo.

Na parte superior de todos os seus bate-papos no iOS, há uma barra de pesquisa, se você puxar para baixo. No Android, há um ícone de pesquisa.

É possível digitar qualquer coisa na barra de pesquisa. Você também verá uma lista de opções, de Fotos a Áudio, permitindo restringir sua pesquisa.

Descubra com quem você mais conversa no WhatsApp

No Android e iOS, acesse: Configurações > Armazenamento e Dados > Gerenciar Armazenamento.

La você verá uma lista de contatos na parte inferior em ordem de qual deles está usando mais armazenamento.

Use uma fonte diferente da disponível no WhatsApp

Se você deseja inovar seus chats com um toque especial, pode inserir uma fonte diferente que possa ser atrativa.

Para enviar mensagens em negrito, coloque as palavras entre asteriscos (*) no começo e fim da frase.

Para enviar mensagens em itálico, coloque as palavras entre sinais de Underline (_).

Para enviar mensagens riscadas, coloque as palavras entre dois símbolos de til (~).

Para enviar mensagens monoespaçadas, coloque as palavras entre três ícones de acento grave (`).

Crédito Photo illustration by Nicolas Economou/NurPhoto (Nicolas Economou/Nicolas Economou via Reuters Con)

Texto com informações do site Fayerwayer