A misturinha caseira com vinagre de maçã para acabar com os mosquitos Foto - Freepik - @kwangmoop

Infelizmente, para muitos, a presença de mosquitos é algo frequente. E, embora haja produtos que são super eficientes para eliminá-los, existem também algumas alternativas de misturinha caseira que ajudam a aliviar e até mesmo eliminar este “problema” de sua casa.

Pensando nisso, trouxemos hoje uma receitinha bastante positiva e super fácil de preparar que vai te ajudar bastante no dia a dia. Já garantiu seu papel e caneta?

Misturinha caseira para eliminar mosquitos

Itens:

Vinagre de maçã;

Detergente.

Coloque estas notícias em sua lista de leitura:

Modo de preparo e aplicação da sua misturinha:

Como primeiro passo, você deve misturar o vinagre em um balde ou pote de vidro com algumas gotas de detergente;

Feito isso, você deve colocá-lo embaixo da luz, em uma posição em que a iluminação seja refletida na sua misturinha;

Então, basta somente aguardar e fazer a troca da sua misturinha.

#FicaADica

Queremos reforçar que tanto quando for preparar e também no momento de aplicar a receitinha caseira é recomendado que você utilize máscara de proteção e também luvas, para evitar o contato direto com a mescla.

De toda forma, caso note algum sintoma ou reação ao utilizar a misturinha, é recomendado que busque imediatamente um centro médico para que avaliem seu quadro de saúde e indiquem o melhor tratamento.

Por fim, recorde-se que o resultado pode alternar devido a diversos fatores.

+ QUE TAL APROVEITAR A OPORTUNIDADE E CONFERIR MAIS ALGUMAS DICAS?