WhatsApp: 3 novos recursos que vão deixar o app de mensagens de ‘cara nova’

O lançamento de 3 novos recursos vai deixar o aplicativo de mensagens WhatsApp de ‘cara nova’ muito em breve.

As novidades serão liberadas para os sistemas operacionais Android e iOS, de acordo com informações do site Wabetainfo. Confira todos os detalhes:

3 novos recursos que vão deixar o app de mensagens WhatsApp de ‘cara nova’

WhatsApp pago

O WhatsApp está trabalhando em uma versão Premium, um plano de assinatura opcional para contas comerciais para permitir usar recursos adicionais em uma atualização futura.

A novidade não afetará contas convencionais.

Privacidade no app

Foi revelado que a capacidade de sair silenciosamente de grupos já está em desenvolvimento no app de mensagens.

Trazendo mais privacidade, a novidade será liberada em breve para os sistemas Android e iOS,

Grupos do app

Também sobre grupos, o app de mensagens o WhatsApp está trabalhando para permitir que os usuários visualizem os participantes anteriores (que já deixaram um grupo).

Recurso descoberto em uma atualização beta para o sistema Android, a novidade será liberada em uma atualização do app de mensagens.

Como informado, haverá uma nova opção visível na parte inferior da lista de participantes do grupo, que permite que as pessoas vejam quem participou do grupo no passado.