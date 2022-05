Sexo: ‘Não sinto mais vontade de ir para a cama com meu parceiro’; confira 3 coisas a serem feitas (Reprodução/Fox 2000 Pictures)

Dentro de uma relação, pode haver aquele momento no qual você se sente desconfortável e cede ao ato sexual porque “faz parte da rotina”. Contudo, isto não pode ser negado: você já não sente mais vontade de fazer sexo com seu parceiro.

Por mais que você se sinta desta forma, não é o fim do mundo. Diversos casais passam pela mesma situação. No início há um grande desejo sexual, mas acaba se equilibrando com o passar dos anos.

Isso não significa que o amor na relação acabou, pois um compromisso não se resume apenas ao sexo. Seus desejos apenas se estabilizaram. Baseado em um artigo do portal Nueva Mujer, confira três coisas a serem feitas nesta situação.

1 – Identifique as causas

Analise a si mesmo e busque pelos motivos que o levaram a não exercitar tanto o sexo. Após a reflexão, converse com seu parceiro em relação a isso. Estresse, problemas entre os dois, abuso de substância, traumas passados ou declínios da saúde podem ser fatores que colaboraram com a baixa frequência nas relações íntimas.

Comunique seus gostos, vontades e desejos de experimentar. A comunicação pode mudar a dinâmica entre o casal e oferecer novidade para a relação.

2 – Tente coisas novas

Posições variadas, fantasias e sexo além do uso genital podem ser fatores que auxiliam na melhora das relações íntimas, trazendo novidade ao casal.

“É importante ampliar a noção de sexualidade que temos e lembrar que não é só a estimulação dos genitais, mas também beijos, carícias, palavras, carinho mútuo, intimidade... que também está na sexualidade!”, descreve a terapeuta Ana Lombardía, para a Telva.

“Às vezes a sexualidade muda de forma com a idade, às vezes não é genital, mas ainda está lá, se expressando de maneiras diferentes. É muito importante que a sexualidade continue de alguma forma no casal, caso contrário a relação como casal se perde e nos tornamos simples coabitantes”, acrescenta Lombardía.

3 – É importante chegar ao êxtase

Não adianta fazer sexo sem estar sentindo prazer. Fingir satisfação é um dos motivos pelos quais os casais se sentem incomodados – e sem vontade de se relacionarem sexualmente.

“Nas mulheres é comum constatar que não desfrutam de relações sexuais há anos, sem ter orgasmos e mantendo práticas que não são agradáveis para elas (por exemplo, relações que se limitam à penetração)”, afirma a especialista.

“Às vezes, o desgaste vem com a idade e é aí que eles decidem se levantar e começam a respeitar seus desejos, neste caso, não fazer mais sexo. Se o sexo se tornou algo desagradável, é normal que não sintam vontade de repeti-lo”, concluiu.