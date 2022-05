Relacionamento: ‘O que fazer quando alguém diz gostar de mim?’ Confira 3 passos a serem tomados

Lidar com seus próprios sentimentos pode ser um desafio complicado. Mais desafiador ainda é lidar com o sentimento alheio, pois não há como saber o que se passa na mente – e no coração do outro.

Quando se gosta de alguém e o interesse é demonstrado, as coisas acontecem no seu ritmo. Contudo, muitos não sabem o que fazer quando o papel se inverte e elas se tornam ‘crushes’ de outros. “O que eu devo responder? Devo retribuir? Gosto dele também? Como reagir?” Estas são algumas perguntas que se passam na mente de pessoas nesta situação.

Para te ajudar como resolver essa questão em sua mente, confira três estratégias a longo prazo sobre o que fazer quando alguém diz gostar de você, baseadas em um artigo pela psicóloga Cristal Schwanke no portal Love to Know.

1 – Seja honesto

A honestidade é muito menos cruel do que a mentira. Se alguém mostrou interesse em você – um amigo próximo, por exemplo –, mantenha limites pessoais em como vocês passam o tempo juntos e como demonstram a maneira de gostar um do outro.

Talvez você tenha medo de perdê-lo como amigo e acaba enganando-o – e a si mesmo. Jamais faça isso. Diga o que realmente sente, mas deixe claro que isso não mudará nada entre os dois.

Caso você também sinta interesse por ele, sinta-se à vontade para corresponder e levar o relacionamento para um outro nível.

2 – Consideração e tempo

Se foi pedido um tempo para pensar – ou tarado por conta própria –, torne este período como prioridade. Procure um lugar e horário específico onde você possa se concentrar em seus sentimentos.

Certifique-se sobre aquilo que você realmente deseja. Não aja sob pressão ou emoção, seja racional e pense com bastante cuidado sobre o que está se passando em sua mente – e coração.

3 – Siga em frente

Em resumo, ninguém pode dizer exatamente o que se deve fazer quando alguém diz gostar de você. Não se desespere e enxergue isso como uma coisa positiva. Afinal, a atenção de alguém foi atraída em sua pessoa.

Será mais simples de lidar com esta situação se você retribuir os afetos. Caso não seja do seu interesse, a melhor saída é ser gentil com os sentimentos dele e falar a verdade. Se forem amigos, terão que se esforçar um pouco mais para a amizade parecer natural novamente.