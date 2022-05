Por que hoje é considerado o ‘Dia da Toalha’?

Se você é um nerd/geek orgulhoso, provavelmente você já está familiarizado com essa data. Comemorada no mundo todo, 25 de maio é conhecido como ‘O Dia do Orgulho Nerd’ ou ‘Dia do Orgulho Geek’, ou ainda, mais especificamente ‘Dia da Toalha’. Para os primeiros nomes não é preciso de muita explicação: o dia celebra o orgulho em gostar da cultura pop, como filmes, séries, jogos, histórias em quadrinhos, etc., algo que antes era visto com conotações negativas, com a própria palavra ‘nerd’ sendo motivo de brincadeiras maldosas.

Contudo, hoje em dia isso mudou completamente. Segundo o site Jovem Nerd, a data foi celebrada pela primeira na Espanha, em 2006, chamando a atenção de muitas pessoas e passando a ser celebrada em outros países, com os Estados Unidos entrando ‘na onda’ em 2008.

O dia 25 de maio foi escolhido por diversos motivos e um deles têm a ver com a saga Star Wars, uma das franquias ‘mais nerds’ que existem. O primeiro episódio da saga foi lançado em 25 de maio de 1977, com o nome de Guerra nas Estrelas e impactou muitas pessoas em virtude dos seus efeitos visuais considerados avançados para a época.

E o ‘Dia da Toalha’?

O dia 25 de maio também é conhecido como ‘Dia da Toalha’ em virtude da ‘trilogia de cinco livros’ da série O Guia do Mochileiro das Galáxias, escrita por Douglas Adams, que também é muito importante para a cultura pop. O autor morreu em 11 de maio de 2001 e os fãs buscaram uma forma de celebrar a memória de Douglas, saindo às ruas duas semana após o falecimento, em uma sexta-feira, dia 25, com toalhas nos ombros, em alusão a um dos trechos do livro. Na história, a toalha é descrita como um item item indispensável para qualquer viajante (não só do planeta Terra).