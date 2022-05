Os signos que pode ver o ex regressar até o fim de maio de 2022

Os últimos dias de maio de 2022 estão chegando e alguns signos do zodíaco podem ver o passado de volta de alguma maneira, inclusive quando o assunto é amor. Por isso, é melhor se preparar para ter noticia de algum ex.

Confira quais são e como isso pode acontecer:

Gêmeos

Quando novos caminhos começam a aparecer, o passado também pode retornar quase como uma prova ou para finalizações necessárias. Apenas não se envolva em dramas que trazem problemas. A partir desta quarta-feira, será mais fácil tratar de assuntos delicados ou ocultos com as outras pessoas. A intuição também o ajudará a desvendar aquilo que até agora é um mistério.

Virgem

Apesar do desejo de mudança e melhores caminhos, o passado tende a voltar para atrapalhar as coisas. É melhor ter consciência para avaliar seus verdadeiros interesses e não perder tempo com aquilo que já não vale a apena. Lembre-se que seu poder de atração está em alta e pode ser usado para reascender a chama do relacionamento atual ou atrair pretendentes mais compatíveis.

Confira mais: Os signos que fantasiam no amor, mas tentam esconder

Escorpião

O poder de atração e abertura para fazer novas conexões está em alta. No entanto, o amor também pode olhar para o passado. É importante não tomar decisões por impulso e buscar relacionamentos mais saudáveis. Tenha atento também com os relacionamentos que surgem, pois a chance de se apaixonar está maior do que nunca.

Peixes

A comunicação está em alta em sua vida, inclusive quando se trata de pessoas do passado. É preciso rever sentimentos e compreender o que as emoções querem dizer. As conexões profundas estão em alta e é preciso tratar algumas questões com mais seriedade. Aproveite esta energia para tratar os objetivos em sua vida e planejar bem.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!