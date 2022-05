Os signos que adoram escolher no amor

Quando o assunto é amor, alguns signos do zodíaco podem amar o tempo da conquista para fazer escolhas e dar continuidade apenas naquilo que vale a pena.

Confira quais são:

Touro

O taurino costuma ser exigente com muita coisa, inclusive na conquista. Este signo prefere dedicar tempo e esforço em algo bom, do que se apressar para tomar uma decisão. Ele adora o período da conquista onde as pessoas tendem a mostrar suas qualidades e o que é belo. Tende a ter alguns quesitos fundamentais ao buscar alguém.

Virgem

O virginiano costuma ser sedutor e dá corda na conquista, mas a verdade é que ele demora em acreditar e confiar nas pessoas. Por isso, ama o tempo que passa tomando decisões e escolhendo alguém. Ele é um critico que não deixa nada escapar e foca em muitos detalhes, mesmo que o sentimento fale alto.

Capricórnio

O capricorniano não toma nenhuma decisão sem pensar bastante e pode ser um pouco difícil de impressionar. Por isso, ele mantém as expectativas e adoram escolher no amor, levando em conta o que esperam e mais os convém. Ele pode fazer a convivência durar para ser mais consciente do que sente.

Peixes

O pisciano pode ter muitas conexões, mas ele adora escolher bem as melhores oportunidades. Para desenvolver um sentimento, este signo precisa de tempo para que a conexão nasça. Isso faz com que ele seja mais seletivo com o que leva a sério ou não. Muitos podem chegar a quase ter algo, mas desistem no meio do caminho.

