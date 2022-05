NASA: O impressionante fenômeno captado pelo Telescópio Hubble no espaço; confira registro

Uma nova imagem do Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) revela uma grande galáxia espiral.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, o registro mostra a galáxia NGC 3227, envolvida em uma dança gravitacional turbulenta com sua companheira, a galáxia elíptica NGC 3226.

A dupla – coletivamente conhecida como Arp 94 – está relativamente próxima, entre 50 e 60 milhões de luz - anos de distância em direção à constelação de Leo, o Leão.

Uma olhada mais de perto na área entre as duas galáxias revela tênues correntes de gás e poeira que ligam o par em sua dança gravitacional.

Crédito (Reprodução NASA)

O impressionante fenômeno captado pelo Telescópio Hubble no espaço;

Como detalhado pela NASA, NGC 3227 é uma galáxia Seyfert, um tipo de galáxia com um núcleo muito ativo. As galáxias Seyfert contêm buracos negros supermassivos em seus núcleos.

À medida que a matéria entra em espiral no buraco negro, ela libera grandes quantidades de radiação ao longo do eixo de rotação do buraco negro. dando à galáxia seu núcleo ativo.

Hubble olhou para NGC 3227 e 3226 como parte de um programa para medir massas de buracos negros observando a dinâmica do gás nos centros de galáxias aglomeradas brilhantes.

Ainda de acordo com as informações, a cor vermelha nesta imagem representa os comprimentos de onda de luz vermelho visível e infravermelho próximo.

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da NASA