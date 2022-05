Maquiagem: 3 dicas fáceis para deixar as sobrancelhas mais cheias e marcantes

Dizem que as sobrancelhas são “a moldura do olhar”. Talvez as pessoas criaram essa expressão estivessem certas, de fato uma sobrancelha bem delineada faz uma grande diferença na harmonização do olhar e da face como um todo.

Independentemente de serem usadas ao natural ou combinadas com uma maquiagem marcante, as sobrancelhas grossas podem ajudar a definir e equilibrar seus recursos e unir seu visual.

As rebeldes como as de Cara Delevingne, Dua Lipa e Lily Collins, são certamente as mais marcantes. Porém, mesmo se você não tem tantos fios assim, pode criar um visual volumoso só com maquiagem. Nós te explicamos como!

Um truque bastante usado por modelos e maquiadores é usar um lápis de sobrancelha à base de cera, que combine com a cor dos fios da sobrancelha, e em combinação usar um gel de sobrancelha. Aqui está o tutorial completo sobre como criar este visual:

Passo 1

Primeiro, escove as sobrancelhas para baixo com uma escovinha e, em seguida, use um lápis fazendo um movimento para frente e para trás com uma leve pressão ao longo de toda a sobrancelha. Agora, escove as sobrancelhas para cima e repita este processo ao longo da borda inferior de toda a sobrancelha. Isso deve adicionar a aparência de duas fileiras completas de cabelo.

Passo 2

Escove suavemente os fios para suavizar quaisquer pontos pesados, ou para clarear a aparência nas bordas internas e externas para uma aparência mais natural.

Passo 3

Agora é a hora de trazer um gel para as sobrancelhas, um produto que também é conhecido por máscara para sobrancelhas. A chave é adicionar produto em ambos os lados de cada sobrancelha. Comece na borda externa e aplique o gel em movimentos curtos da raiz às pontas em direção ao nariz. Em seguida, você deseja aplicar da mesma maneira indo do canto interno para a borda externa da sobrancelha.

