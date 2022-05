Estudo diz que gatos podem aprender os nomes uns dos outros

Que os gatos são animais extremamente inteligentes todo mundo sabe. Mas além disso, os felinos também são muito sistemáticos e observadores e um estudo recente feito por especialistas da Universidade de Kyoto mostram que eles podem até mesmo decorar os nomes das pessoas e de outros animais do ambiente em que ele mora.

A pesquisa publicada na revista Scientific e levantada pelo site Megacurioso analisou 48 gatos, sendo 29 que moravam em ‘cat cafes’, um café que possui diversos gatos que interagem com os clientes, além de outros 19 que moravam em casas com pelo menos outros dois felinos. A partir dessa amostra, os cientistas começaram a analisar a capacidade dos gatos reconhecerem os nomes.

Na aplicação, o estudo consistia em colocar um gato em frente à tela de um computador e colocava imagens de gatos familiares e áudios do seu dono chamando o nome correto ou incorreto do animal que estava na tela. Caso o nome não combinasse, o felino ficava mais tempo observando a tela, demonstrando que algo estava errado. Ou seja, o relatório final mostrou que, os gatos domésticos pareciam confusos quando o áudio pronunciava o nome diferente do animal que estava no monitor.

De acordo com os especialistas, eles acreditam que essa atitude demonstra que os gatos esperavam ouvir o nome do seu amigo mostrado na tela, dando indício de que eles provavelmente relacionam nomes aos rostos a partir de interações.

“Os gatos basicamente não se envolvem em comunicação vocal referencial dentro da mesma espécie, então essa pode ser uma habilidade vista no processo evolutivo de gatos selvagens para gatos domésticos. Logo, esse pode ser o resultado da pressão seletiva para coexistir com os humanos”, disse o autor do estudo, Saho Takagi.

De qualquer forma, é improvável que os gatos sejam treinados para criar a relação de nome com o rosto, mas isso acontece de forma natural como aprendizado social, em virtude da quantidade tempo em que eles passam dividindo o mesmo espaço.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅