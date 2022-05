Como lidar com a tentação de ‘bisbilhotar’ o telefone do seu parceiro? Imagem: Pexels

Seja sincero: ao menos uma vez na vida você já ‘xeretou’ o celular do seu parceiro ou parceira, não é mesmo? Mesmo estando em uma relação saudável e de muita confiança, às vezes a vontade é grande, mesmo sabendo considerado algo errado. Mas por qual motivo dar apenas uma olhadinha nas coisas do seu parceiro não é saudável?

A atitude é uma violação de privacidade e ultrapassa os limites de confiança, mostrando que você é uma pessoa insegura. Então como lidar com a vontade? Segundo especialista em sexo e relacionamentos, Rhian Kivits, existem algumas motivações comuns para se sentir tentado a bisbilhotar. São elas:

Você é movido pela insegurança e falta de confiança, medo de encontrar algo que sugira deslealdade e sente a necessidade de provar que está certo;

Você sente uma distância de seu parceiro e quer mergulhar em seu espaço privado para criar uma sensação de intimidade;

Você foi traído anteriormente e teme que isso aconteça novamente, então bisbilhote para encontrar garantias;

Você realmente tem motivos para acreditar que seu parceiro está sendo desleal e bisbilhoteiro para confirmar suas suspeitas.

“Em um relacionamento maduro e de confiança, provavelmente nunca ocorreria a você checar o telefone do seu parceiro. Se você está lutando contra o desejo, é provável que você esteja inseguro por ter sido traído no passado e, posteriormente, tenha problemas de confiança, ou que seu parceiro atual tenha lhe dado motivos para suspeitar”, explica Michelle Begy, responsável por um site de relacionamentos.

Como resistir à tentação

O primeiro passo é pensar por um tempo por qual motivo você quer bisbilhotar o aparelho. Seria por algum dos motivos acima? “Se você bisbilhotou o telefone ou laptop de um parceiro anterior e encontrou algo que o machucou, pode se ver incapaz de confiar em seu parceiro atual porque está dizendo a si mesmo que sempre será traído”, explica Rhian.

“Só porque aconteceu no passado, não significa que vai acontecer de novo. O passado não tem relação com o futuro. Além disso, não é justo julgar seu parceiro atual pelos padrões de seu ex. Este é um relacionamento diferente e você está lidando com uma pessoa diferente”.