Top 5: os melhores perfumes ‘designers’ masculinos

Os desginers são aquelas pessoas responsáveis pela criação. Em diversos campos existe esse profissional, inclusive na moda, onde criam roupas, bolsas e acessórios. Quando se pensa em perfume, também é possível encontrar fragrâncias designers, geralmente criadas por pessoas famosas e que levam seu nome no frasco, deixando assim o perfume com mais relevância e também com um maior valor de mercado.

Muitas pessoas preferem utilizar esse tipo de perfume, tanto pela qualidade como pelos seus aromas inconfundíveis. Pensando nisso, o canal no Youtube ‘Berg Perfumes’ separou uma lista pessoal com os melhores perfumes designers masculinos e sua composição. Confira a seguir:

5. Spicebomb Extreme - Viktor & Rolf

Notas Olfativas: Toranja, Canela, Pimenta Preta, Âmbar Amadeirado, Tabaco e Lavanda.

4. La Nuit de L’homme 2014 - Yves Saint Laurent

A nota de topo é Cardamomo. As notas de coração são Lavanda, Cedro e Bergamota e as notas de fundo são Vetiver, Âmbar e Alcarávia.

3. Versace Pour Homme - Versace

As notas de topo são Limão, Bergamota, Néroli e Rosa Centifolia. As notas de coração são Jacinto, Cedro, Sálvia Esclaréia e Gerânio e as notas de fundo são Fava Tonka, Almíscar e Âmbar.

2. L’Eau d’Issey Pour Homme - Issey Miyake

As notas de topo são Yuzu, Limão, Bergamota, Lúcia-lima, Mandarina, Cipreste, Calone, Coentro, Estragão e Sálvia. As notas de coração são Lótus azul, Noz-moscada, Lírio-do-Vale, Açafrão, Gerânio Bourbon, Canela do Ceilão e Resedá e as notas de fundo são Vetiver do Tahiti, Almíscar, Cedro, Sândalo, Tabaco e Âmbar.

1. Allure Edition Blanche - Chanel

As notas de topo são Limão e Bergamota. As notas de coração são Sândalo e Notas Amadeiradas e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar e Vetiver.