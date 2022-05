Relacionamento: 5 coisas que você deve fazer para superar o término de uma relação

Uma das melhores fases de um relacionamento é a inicial. A paixão está em alta, a idealização mútua ocorre e tudo são mares de rosas. Após certo período de convivência, o amor gera um amadurecimento e as fantasias sobre a pessoa são desfeitas.

Isto não significa que o amor foi embora. A relação apenas toma uma forma mais realista e o casal aprende a lidar com isto para manter a chama acessa. Ainda assim, conduzir um relacionamento – seja no estágio inicial ou não – faz parte do processo esperado.

Veja mais: Relacionamento: 3 chaves para encontrar o amor da sua vida no Tinder, segundo especialistas

Para muitos, uma das fases mais difíceis de um relacionamento é o término. Quando se começa certo compromisso, é de se esperar a construção e o amadurecimento do casal, mas não o seu fim. Afinal, você não começa algo sério pensando em terminar, não é? Justamente por esta razão que o fim da relação acaba sendo mais complicado.

Baseado em um artigo do portal de terapeutas Healthline, estes são os cinco passos que você deve tomar após um término difícil. Vamos lá?

1 – Expresse suas emoções e as reconheça

O sentimento de luto é comum após o fim de uma relação. Você pode ter um misto de sentimentos, mas precisa reconhecê-los para lidar com eles. Os estágios dos sentimentos podem ser estes:

Aceitação (especialmente imediatamente após a separação ocorrer)

Alívio

Choque

Negação

Pesar

Rejeição

Dor

Traição

Temor

Embaraço

Tristeza

2 – Se encontre novamente

Após encarar seus sentimentos, é necessário olhar para si mesmo e comece a lidar com outras questões. Talvez dentro de seu relacionamento você tenha esquecido a si próprio e agora está na hora de devolver o seu verdadeiro “eu”.

Experimente novas atividades, frequente lugares que gostaria de ir e nunca esteve, foque nos amigos e familiares. Considere uma rotina que irá ocupar sua mente com outras coisas.

3 – Mantenha-se socialmente ativo

De acordo com o artigo, especialistas afirmam que permanecer social está ligado com a diminuição de depressão e uma vida mais longa. Se o término te deixou deprimido e sem forças para seguir em frente, socializar é um caminho muito importante.

Busque por amigos próximos com os quais você possa desabafar e procure não se isolar das pessoas de seu convívio. Ir atrás de ajuda com quem se importa é uma chave importantíssima para este processo.

4 – Organize sua vida

Talvez você e seu ex-parceiro tenham compartilhado os mesmos espaços durante a convivência. O compartilhamento de animais, filhos, ou casa, por exemplo, podem ser fatores estressantes de se resolver após o término.

Nestes cenários, não hesite em pedir ajuda a seus amigos e familiares para começar a se reorganizar. O processo não será nada fácil, mas é preciso agir para superar e seguir em frente.

5 – Considere buscar apoio profissional de psicólogos e terapeutas

Sessões de conversas com profissionais da área da saúde mental podem ser o melhor caminho para lidar com suas questões emocionais. Eles saberão como te ajudar a lidar com seus sentimentos e superar o término que te causou tantas feridas.