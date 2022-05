Os signos que são os próprios cúpidos no amor

Quando se trata de amor e conquista, alguns signos adoram ter um “cúpido”, que é aquela pessoa que apoia ou ajuda para que um relacionamento se inicie. No entanto, outros podem ser seus próprios cúpidos.

Confira quais são:

Áries

O ariano é um dos signos que mais ama tomar a iniciativa e deixar seus interesses claros. Ele não precisa de ninguém para mediar a conversar e prefere ser visto como alguém decidido. Como é sincero e corajoso com as palavras, pode ser direto até de mais, principalmente se está em uma daquelas fases apaixonadas e impulsivas.

Leão

O leonino sempre guarda espaço para o amor em sua vida e por isso facilmente irá se colocar não apenas disponível, como entusiasmado com um novo pretendente. É bem fácil que ele deixe a paixão tomar conta e revele suas intenções com charme, sabendo como conquistar e até competir com outros pretendentes, mas sem pressionar. Se uma chama é acesa, ele batalhará por ela de forma decidida.

Escorpião

O escorpiano tem um grande coração e emoções intensas, por isso ele não consegue esconder seus sentimentos por muito tempo. Alguns cúpidos podem até ajudar um pouco em algumas fases da sua vida, mas quase sempre ele decidirá por tomar as rédeas e fazer acontecer do seu jeito. Este signo é obstinado e pode se comprometer com a conquista por um bom tempo.

Capricórnio

O capricorniano enxerga o amor como um objetivo que sempre pode conquistar. Por isso, ele sabe traçar boas estratégias e ser mais direto para conseguir o que deseja. Este signo não gosta de perder tempo e prefere tomar suas próprias escolhas para ver se o que almeja é verdadeiro ou não.

Peixes

Por mais que aproveite os cúpidos no meio do caminho, o pisciano também é capaz de se conectar profundamente e decidir os passos que dará no amor. Quando isso acontece, ele não pode conter os sentimentos que carrega e fará seus esforços para que as coisas evoluam como deseja. Ele é intuitivo e pode ser muito habilidoso na conquista.

