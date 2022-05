Crédito (NASA, ESA, S. Bianchi (Università degli Studi Roma Tre, Italy) and M. Chiaberge (ESA, STScI, and JHU))

Novas descobertas do Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) revelaram que “algo estranho” está acontecendo no universo.

Como detalhado pelo site Meganoticias, um relatório da NASA forneceu informações sobre o quão rápido nosso universo está se expandindo, para surpresa dos cientistas, algo “inimaginável” está acontecendo.

O estudo sugere que “algo estranho” está acontecendo, já que as informações não coincidem com nenhuma teoria analisada até o momento.

De acordo com a agência espacial, o instrumento já calibrou mais de 40 dos marcadores, permitindo uma precisão ainda maior do que antes em torno da taxa de expansão.

O ganhador do Prêmio Nobel Adam Riess, do Space Telescope Science Institute (STScI), detalhou em uma declaração que acredita que essa descoberta seria um novo marco para o Hubble.

Novas descobertas do Telescópio Hubble da NASA revelam que “algo estranho” está acontecendo no universo

“A equipa está à procura de uma melhor compreensão da expansão do cosmos, será necessário reanalisar os dados existentes para encontrar a variável que possa dar as respostas esperadas”, comentou.

No entanto, há um fato esperançoso. Os cientistas buscam aprofundar esse estudo com observações do novo Telescópio Espacial James Webb, lançado recentemente, que permitiria a coleta de novos marcos ainda mais distantes e com melhor resolução.

No momento, os cientistas têm certeza de que o avanço do universo poderia ser previsto em uma expansão de 67,5 quilômetros por megaparsec.

No entanto, ainda de acordo com as informações, embora observações anteriores dos modelos garantam que foi cerca de 73 quilômetros, aproximadamente.

Texto com informações do site Meganoticias