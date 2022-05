MSI 2022: descubra quem são os quatro semifinalistas do torneio

Fase Hexagonal do MSI2022 BUSAN, SOUTH KOREA - MAY 20: T1 competes at the League of Legends - Mid-Season Invitational Rumble Stage on May 20, 2022 in Busan, South Korea. (Photo by Colin Young-Wolff/Riot Games) (Colin Young-Wolff/Reprodução / Riot Games)

Após uma intensa disputa, conhecemos nesta terça feira os classificados para as semifinais do MSI 2022 de League of Legends.

Tendo a RNG já garantida na primeira colocação, as partidas de hoje apenas definiram os outros três classificados para a semifinal da competição e, consequentemente, os confrontos das semifinais.

Com os confrontos realizados na madrugada de hoje, seguem na competição:

RNG: 8v-2d T1: 7v-3d G2: 5v-5d Evil Geniuses: 5v-5d

As duas últimas posições precisaram ser definidas conforme o critério de desempate por vitórias em confronto direto, com a G2 levando a melhor. Desta forma, a RNG enfrentará a Evil Geniuses em uma das semifinais, enquanto a T1 terá um duelo com a G2 pela segunda vaga na final.

Quer saber como foram os jogos que garantiram a classificação das equipes? A gente te conta.

G2 Esports x Saigon Buffalo

O primeiro adversário da G2 nessa madrugada foi a Saigon Buffalo, que conseguiu a classificação para a fase hexagonal no mesmo grupo que a T1.

De forma metódica a G2 abriu o placar com uma eliminação bem colocada de Jankos, mas começar o jogo na frente não foi o bastante para garantir a vitória.

Graças ao bom controle dos objetivos e uma boa execução de sua composição durante as lutas, a SGB conseguiu virar a partida e conquistou mais uma vitória na competição, colocando a G2 em uma possível situação de desempate.

Evil Geniuses e PSG Talon se enfrentam pela vaga

Em uma briga direta pela vaga nas semifinais da competição, a Evil Geniuses, equipe do treinador brasileiro Turtle, jogou contra a PSG Talon.

A exemplo do que rolou na primeira partida do dia, a PSG saiu na frente, mas não conseguiu manter o ritmo de jogo e viu a partida escapar por entre os dedos.

Novamente, a vitória foi definida com base na conquista dos objetivos neutros e de boas lutas que garantiram a EG na semifinal do MSI 2022.

Jogo pegado entre Saigon Buffalo e T1

O terceiro confronto do dia foi entre T1 e SGB, revivendo as partidas da série de grupos. Sem se abalar pelos adversários, a Saigon Buffalo se manteve firme no confronto e ofereceu um jogo um tanto quanto pegado.

Mas quando o assunto é a T1, se firmar na partida não é suficiente para conseguir vencer. De forma fria a equipe de Faker conseguiu um “ace” que foi fundamental para garantir a vantagem e os objetivos que levaram a equipe rumo à vitória.

PSG Talon joga pela sobrevivência contra a RNG

Em uma nova edição das partidas disputadas pela fase de grupos, PSG Talon e RNG se reencontraram no torneio. Diferente da RNG, que já estava com a classificação garantida, a PSG jogou pela sobrevivência.

Com um jogo acelerado por parte da RNG, a PSG mal teve tempo de se localizar na partida e em pouco tempo foi completamente dizimada e disse adeus ao MSI 2022.

Batalha direta pela terceira colocação

Disputando a terceira colocação na fase hexagonal da competição, EG e G2 se enfrentaram no quinto jogo do dia.

Com um começo equilibrado e levemente a favor da EG, a equipe europeia precisou se reencontrar no jogo para conseguir tomar o controle da partida.

Graças aos objetivos neutros conquistados a G2 começou a conseguir responder as ações da EG e soube encaixar melhor sua composição durante as lutas, conquistando a vitória e fechando a fase no terceiro lugar.

Duelo de gigantes

Fechando com chave de ouro as partidas da fase hexagonal, a T1 e a RNG se enfrentaram no que muitos acreditam ser uma prévia das finais.

Em um jogo extremamente equilibrado as equipes tentaram impor vantagem, mas não conseguiram deslanchar na partida. A definição veio nos detalhes quando a T1 conseguiu retirar recursos importantes da equipe adversária e rumar em direção ao nexus com o buff do Barão.

As semifinais do MSI 2022 serão disputadas nos dias 27 e 28 de maio, enquanto a final acontecerá no dia 29 de maio. A transmissão é realizada pelos canais oficiais da Riot e se iniciam às 5 da manhã.