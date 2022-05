Fazer muito sexo torna as mulheres mais felizes e inteligentes, segundo a ciência

Fazer sexo em busca pelo benefício do prazer é algo completamente válido e saudável. Contudo, as atividades sexuais podem resultar em outros grandes benefícios para a saúde das mulheres, de acordo com a ciência. Você sabia disso? Para entender melhor, continue lendo este artigo baseado no portal Nueva Mujer.

Um estudo publicado pelo The Journal of Neuroscience, abordada pelo Glamour, afirma que as mulheres que fazem sexo com mais frequência têm maior desenvolvimento em algumas áreas específicas do cérebro, causadas pela estimulação genital.

Os pesquisadores testaram sua hipótese para encontrar a representação genital feminina no cérebro através da estimulação do clitóris das participantes. 20 mulheres com idades entre 18 e 45 anos fizeram parte da pesquisa, afirma a mesma fonte.

Sexo torna as mulheres inteligentes, felizes, com melhor memória e menos estresse

Os cientistas descobriram que existe de fato “uma área do cérebro ativada enquanto o clitóris é estimulado, e que é mais extensa naquelas mulheres que fazem sexo com mais frequência”.

A conclusão foi a seguinte: após usar um objeto redondo em suas roupas íntimas que vibrou oito vezes por 10 segundos, a cada 10 segundos, eles analisaram a resposta do cérebro a cada estímulo.

“A frequência com que as mulheres fizeram sexo durante um período de 12 meses está correlacionada com a espessura estrutural do campo genital esquerdo do mapeamento individual”, explicaram os pesquisadores, observando um cérebro mais desenvolvido.

Estudos anteriores também indicavam que é fonte de bem-estar físico e psicológico, pois além de servir como atividade física, fortalece músculos e ossos, é analgésico, combate a insônia, favorece a higiene bucal e aumenta a saúde vascular.

Outros benefícios encontrados estão na melhora da memória, redução de estresse, aumento da felicidade e o autoconhecimento. Semelhante aos homens, também há uma melhora no sistema imunológico, redução da pressão alta, aumento na autoestima e afastamento da ansiedade.