Esses 9 sinais indicam que você está apaixonado, de acordo com a psicologia

Estar apaixonado é uma das sensações mais embaraçosas que existe. O sentimento mistura amor com estranheza e, mesmo que você negue para si mesmo ou para os outros, você sabe exatamente como é essa sensação.

Alguns sinais podem ser óbvio, como o seu ou sua pretende ‘ocupar’ todo o espaço da sua mente, com você não conseguindo pensar em mais ninguém, ou os sinais podem ser mais sutis. Nesse caso, alguns psicólogos indicam quais são os sinais mais claros de que você está apaixonado por alguém. Veja a lista retirada do site The Independent (em inglês) a seguir.

Você não consegue parar de olhar para eles

Ese é um sinal clássico da paixão: se perder olhando para quem você ama. Isso ocorre pois, ao olhar para a pessoa, você costuma a imaginar muitas outras coisas, como o futuro ao lado da pessoa. “Se você já viu uma mãe olhando para seu bebê recém-nascido, ou olhando para seu filho de uma maneira amorosa, então reconhecerá um pouco desse olhar constante para seu objeto de amor”, diz o psicólogo Marc Hekster.

Você abre mão ou abandona suas atividades habituais para estar com a pessoa;

Quando você está apaixonado, “o sistema de recompensa no cérebro aumenta sua motivação para querer mais desse tempo. Você começa a desejar a presença deles”, explica a psicóloga Madeleine Mason Roantree. Além disso, você começa a abrir mão dos seus gostos e se interessa por coisas que seu parceiro admira.

Você não se importa quando eles fazem algo pouco atraente ou irritante;

“O poder do amor e do novo amor, em particular, é primitivo”, diz Hekster. Ou seja, quando seu amor fizer coisas como deixar tudo desarrumado ou o assento do vaso levantado, você não vai se importar ou não vai perceber.

Os outros sinais são:

O tempo passa muito rápido quando vocês estão juntos;

Você não enxerga os ‘erros’ e defeitos da pessoa;

Você se sente extraordinariamente otimista;

Você quer tocá-los e beijá-los a todo momento;

Você sempre pensa nele;

Você quer que eles sejam felizes.

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

LEIA MAIS:

⋅ Pesquisas sugerem que adultos e adolescentes estão fazendo menos sexo agora do que há 30 anos

⋅ Após pais conservadores aceitarem sua sexualidade, homem decide incluir família negra em álbum de casamento

⋅ As 3 piores estratégias para terminar um relacionamento: não faça isso!