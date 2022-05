Conselho para a vida amorosa dos signos comprometidos de 24 a 29 de maio de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos comprometidos.

Confira o conselho de 24 a 29 de maio de 2022:

Áries

Momento de maior movimento e intensidade; cuide do relacionamento e seja consciente. Os problemas de ciúme podem aumentar e é preciso não dar motivo. Fique atento com terceiras pessoas.

Touro

Hora de sarar as feridades e cuidar mais de você; seja menos inocente e saiba identificar a manipulação. Finalizações. Atenção redobrada com pessoas fora do relacionamento.

Gêmeos

Cuidado com as pessoas que mantém por perto e combine sua confiança com a intuição. Reconciliações. A comunicação deve melhorar.

Câncer

Reconciliação e a retomada da harmonia em muitos sentidos. É hora de compartilhar felicidades e abrir as portas do coração. Casais podem decidir dar um passo especial.

Leão

Sentimentos mais claros, mas podem ter desconfianças importantes; busque ter maturidade e consciência para dialogar. O ciúme pode destruir os relacionamentos. Nutra aproximações e não o contrário.

Virgem

Supere as tensões sempre com respeito e conversas construtivas. Não aumente as discussões. É hora de agir com racionalidade e tirar um tempo para pensar se necessário.

Libra

Crises são superados e o que é negativo ficará no passado; esclareça bem. Casais podem dar um passo importante no compromisso.

Escorpião

Mudanças precisam ser feitas. Problemas são superados. Um presente irá chegar. Sentimentos inesperados.

Sagitário

Hora de acreditar na reciprocidade e nutrir a relação com mais amor. Assinaturas importantes pedem atenção. Viagem. Passos importantes no relacionamento.

Capricórnio

Projetos a dois dão certo e problemas são solucionados. Este não é o momento de tomar decisões abruptas. Pense bem antes de se afastar ou finalizar o relacionamento.

Aquário

Surpresas e presentes. É hora de dar ao valor o que tem. Um conflito é resolvido. Cuidado com algumas terceiras pessoas que não possuem boas intenções.

Peixes

O desejo e a paixão aumentam. É hora de ter tempo para curtir a dois. Casais buscam a prosperidade. Aventure-se.

