Anticoncepcionais em animais: usar ou não?

Uma das maiores preocupações dos pais e mães de pets é, sem dúvidas, a ideia de ser ‘avô' ou ‘avó'. Afinal, cuidar de um animal doméstico não é uma tarefa fácil, seja ele um gato ou cachorro. Agora imagine se o seu bichinho acabar engravidando? Por isso, para evitar que isso aconteça, existem alguns métodos utilizados, mas que é preciso prestar atenção nas consequências.

De acordo com o veterinário Prof. Dr. Juan Enrique Romero, o método mais eficaz para evitar que as cadelas não tenham filhote é a castração, tanto de fêmeas quanto de machos. Até existem outros métodos contraceptivos para os cães, mas o profissional diz que a castração cirúrgica é a melhor forma.

Segundo o artigo escrito por Romero para o site Infobae (texto em espanhol), os anticoncepcionais possuem mais contraindicações do que indicações. “Na maioria dos países, o uso de contraceptivos injetáveis foi descontinuado. Calcule que é algo que inibe o calor e inibe tudo o que significa o ciclo reprodutivo e dura meses. Obviamente, há algo no meio que deve ser disfuncional em termos da fisiologia normal do cão ou do gato. Mesmo os anticoncepcionais orais sendo menos prejudiciais, eles podem gerar riscos, especialmente naqueles animais que apresentam alguma sensibilidade a infecções uterinas”, diz.

O veterinário finaliza dizendo que, sem dúvidas, a castração é o método mais indicado, tanto para evitar a procriação indesejada, tanto para evitar tumores testiculares no caso dos machos. “Como os testículos não estão são eliminados na castração do macho, existe a ausência de estimulação hormonal e produz-se uma atrofia da próstata, que é outro dos órgãos alvo de tumores após o cão completar 6 ou 7 anos”.